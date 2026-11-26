Schip loost kolengruis in zee en krijgt €25.000 boete

Op zaterdag 21 november constateerden de Kustwacht en Team Maritieme Politie een illegale lozing op de Noordzee. Het schip voer ongeveer 13 mijl uit de Nederlandse kust, toen bemanningsleden vanaf dat schip resten van kolengruis in zee loosden. De gezagvoerder kreeg een boete van 25.000 euro.

De illegale lozing werd gesignaleerd vanuit een vliegtuig van de Kustwacht. Het schip droeg een Panamese vlag en is een bulkcarrier. Collega’s van Team Maritieme Politie hebben een controle uitgevoerd en onder andere de gezagvoerder van het schip verhoord. De Kustwacht maakte beelden waarop de lozing te zien was. Het strafrechtelijk onderzoek naar de illegale lozing werd uitgevoerd onder gezag van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie heeft op basis van het onderzoek besloten om de gezagvoerder een geldboete van 25.000 euro op te leggen.