It giet (net) oan! Deze eeuw waarschijnlijk nog maar één of twee Elfstedentochten

Zelfs wanneer de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen de komende decennia relatief laag blijft, kunnen we deze eeuw naar verwachting nog maar één of twee Elfstedentochten rijden. Dat blijkt uit onderzoek van klimaatwetenschappers onder leiding van Richard Bintanja, hoogleraar klimaat- en milieuveranderingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en verbonden aan het KNMI. Door klimaatverandering neemt de kans op langdurige, strenge vorst steeds verder af. In de tweede helft van deze eeuw lijkt de kans op een Elfstedentocht minimaal.

Van eens in de vijf jaar naar bijna nooit

In 1901 was de jaarlijkse kans op een Elfstedentocht nog zo’n 20 tot 22 procent. In 2023 was die kans gedaald tot 3,1 procent. De onderzoekers brachten met behulp van klimaat- en ijsgroeimodellen in kaart hoe die kans zich deze eeuw verder ontwikkelt. Daarbij onderzochten zij verschillende scenario’s voor de uitstoot van broeikasgassen.

Zelfs in een scenario met relatief lage uitstoot komt het verwachte aantal Elfstedentochten tot 2100 uit op 1,6 tot 1,8.

‘Er komen natuurlijk geen halve tochten, dus het gaat om één Elfstedentocht, maximaal twee’, legt Bintanja uit. ‘En die tocht moet wel snel komen, want in de tweede helft van deze eeuw lijkt vanwege de doorzettende opwarming de kans op een Elfstedentocht minimaal.’

Klimaatverandering wordt tastbaar

Het mogelijke verdwijnen van de Elfstedentocht maakt volgens de onderzoekers de gevolgen van klimaatverandering voor Nederlanders concreter.

‘De opwarming van het klimaat is toch een wat abstracte grootheid. Wat betekent het als de temperatuur met anderhalve graad stijgt? Dat een typisch Nederlands evenement als de Elfstedentocht niet meer plaats kan vinden vanwege die opwarming maakt de opwarming en de gevolgen daarvan veel concreter.’

Kou alleen is niet voldoende

De onderzoekers wijzen erop dat ook lokale weersomstandigheden bepalend zijn voor het doorgaan van een Elfstedentocht. Zo was het in 2012 volgens de modellen koud genoeg om de tocht te organiseren. Sneeuwval in het zuidwesten van Friesland belemmerde destijds echter de ijsgroei. Dergelijke lokale omstandigheden kunnen de modellen niet goed nabootsen.

Toch weer ieder jaar een Elfstedentocht?

Een ontwikkeling die het toekomstbeeld ingrijpend zou kunnen veranderen, is het verder afzwakken van de Atlantische oceaancirculatie (AMOC). Deze circulatie transporteert warm water naar Noordwest-Europa. Wanneer dit proces sterk afzwakt, kan Nederland minder snel opwarmen of zelfs afkoelen.

‘In een extreme situatie van stilvallende AMOC kan het wellicht zo koud worden dat we elk jaar een Elfstedentocht kunnen rijden’, aldus Bintanja.

De onderzoekers bestuderen momenteel wat een dergelijke ontwikkeling zou betekenen voor de kans op een Elfstedentocht. Zij verwachten in 2027 meer duidelijkheid te hebben.