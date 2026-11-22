OM eist forse straffen in Friese drugszaak

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft tegen een man van 44 en een man van 43, beide uit Leeuwarden, gevangenisstraffen geëist van 8,5 en respectievelijk 4,5 jaar. Dit meldt het OM.

Meerdere drugslabs

De 44-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij het in werking laten zijn van een drugslab in Miedum. Ook vindt het OM dat hij voorbereidingen heeft getroffen voor een op te zetten synthetisch drugslab in Kollum. Daarnaast wordt hij verdacht van het voorbereiden van het invoeren van meer dan 2500 kg cocaïne. De man van 43 wordt verweten betrokken te zijn geweest bij het opzetten van het Kollumse lab en bij de invoer van ruim 600 van de ruim 2500 kg cocaïne.

Drugslab Miedum

Het drugslab in Miedum werd in januari 2021 ontdekt. Uit chatverkeer blijkt volgens het OM dat de 44-jarige Leeuwarder een half jaar daarvoor betrokken is geweest bij het opzetten van en het in werking laten zijn van dat lab. Volgens de officier van justitie komt naar voren dat er metamfetamine moest worden geproduceerd, dat hij meermalen ter plekke is geweest en dat hij met de eigenaar van het perceel contact had over vergoedingen. Tevens had hij de sleutel.

Antwerpen en Southampton

Ook wordt de man verdacht van het voorbereiden van de invoer van 1944 kg cocaïne uit Zuid-Amerika. Uit berichtenverkeer blijkt dat hij daarvoor afspraken maakte in Leeuwarden, het westen en zuiden van het land, België en Duitsland. De voor Nederland bestemde drugs werd uiteindelijk in Antwerpen en het Engelse Southampton in beslag genomen.

Kollum

Samen met zijn medeverdachte was hij volgens het OM eind 2020 ook betrokken bij een op te zetten lab in Kollum. Zij zaten onder meer in een gezamenlijke appgroep die speciaal voor dit project was opgezet. Uiteindelijk lijkt het er niet op dat de voorbereiding heeft geleid tot een in werking zijnd drugslab.

Bodem van een container

Tenslotte worden beide mannen verdacht van de invoer van (nog eens) 644 kg cocaïne. Deze partij is op 30 juli 2020 in 524 zakken aangetroffen in de bodem van een in Antwerpen geloste container. De verdachten hebben volgens de officier van justitie zich ingespannen om deze partij drugs op te halen.

Zwijgrecht

De beide verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht en nemen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid. Hoewel aan de hoofdverdachte meer feiten ten laste zijn gelegd, lijkt de medeverdachte in het netwerk hoger in de pikorde te staan. “Hij staat in contact met de opdrachtgevers die op zoek zijn naar locaties en transport van of voor verdovende middelen.”

Redelijke termijn

In deze zaak gaat het om feiten uit 2020, 2021 en 2022. Er zijn veel oorzaken waarom deze zaak pas nu wordt behandeld. De vertraging van de inhoudelijke behandeling zijn divers van aard en vindt zijn oorsprong in de planning, in juridische aspecten en diverse persoonlijke omstandigheden. De officier is van mening dat door het overschrijden van de redelijke termijn de strafeisen van het OM zes maanden lager uitvallen.

Noorwegen

In deze zaak staat ook nog een andere verdachte terecht. De zaak tegen hem zal op een later tijdstip worden behandeld. Tegen deze persoon loopt op het moment een strafzaak in Noorwegen. Hij zit daar vast. De rechtbank in Leeuwarden doet op 23 december a.s. uitspraak in deze Friese zaak.