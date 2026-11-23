Afspraken over autonome wapensystemen stap dichterbij

In het afgelopen weekend is er een stap gezet naar internationale afspraken over de inzet van autonome wapensystemen. 'De betrokkenen, waaronder de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, geven elkaar twee jaar de tijd om regels op papier te zetten. Autonome wapensystemen kunnen doelwitten identificeren, selecteren en aanvallen zonder menselijke tussenkomst;, zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Toetsingsconferentie

De 128 verdragspartijen van het Conventionele Wapenverdrag (CCW) kwamen afgelopen week samen tijdens een toetsingsconferentie van dit verdrag. Dit was een vervolg op een reeks bijeenkomsten over autonome wapensystemen, die werd voorgezeten door de Nederlandse ontwapeningsambassadeur. In september werd overeenstemming bereikt over elementen waaruit toekomstige afspraken over autonome wapensystemen moeten bestaan.

GGE LAWS

Afgelopen week bespraken de CCW-Verdragspartijen vervolgstappen. Er is afgesproken dat een expertgroep, de Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (GGE LAWS), 2 jaar de tijd krijgt om het recht dat de groep van toepassing acht op autonome wapensystemen te vertalen in regels en concrete maatregelen om het gebruik ervan te reguleren. Dit kunnen bijvoorbeeld verboden zijn, of regels die bepalen hoe met autonome wapensystemen dient worden omgegaan. Hierna moet worden bepaald of het document dat de GGE LAWS dan heeft opgesteld de vorm en de status krijgen van een protocol, wat betekent dat het juridisch bindend is.

Juridisch bindend

'Nederland had graag ambitieuzere afspraken gezien. Toch is het positief dat landen, waaronder de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en militaire grootmachten, met elkaar in gesprek blijven over dit onderwerp. Juridisch bindende afspraken blijven daarbij nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoren. Nederland zal daarop blijven inzetten', aldus het ministerie.