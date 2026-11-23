OM eist in hoger beroep 30 jaar celstraf en tbs tegen Erasmus-schutter (35)

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag 30 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor een 35-jarige Rotterdammer. 'Hij wordt ervan verdacht zijn buurmeisje, buurvrouw en een docent aan het Erasmus MC te hebben doodgeschoten in september 2023. Ook stichtte hij brand in zijn eigen huis en in het Erasmus MC', zo meldt het OM maandag.

'Drie mensen gedood'

De verdachte belde op 28 september 2023 bij zijn buren in Rotterdam aan. Toen de 14-jarige dochter des huizes open deed, schoot hij haar direct neer. Ook haar moeder die in het huis was, werd door de verdachte doodgeschoten. De verdachte ging daarna naar het Erasmus MC waar hij een opleiding tot arts volgde. Daar schoot hij in een lokaal vol studenten op een docent, de man overleed ter plekke.

Branden gesticht

Vervolgens heeft hij met zes molotovcocktails brand gesticht in het onderwijscentrum van het Erasmus MC. “Drie mensen zijn om het leven gebracht. Drie mensen, die helemaal niets hadden gedaan. Drie mensen, die vol in het leven stonden. Drie mensen, die voor altijd gemist zullen worden door hun dierbaren” , aldus de advocaten-generaal (officieren van justitie in hoger beroep) hierover vandaag tijdens de zitting.

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot een levenslange gevangenisstraf, daartegen ging de verdachte en ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep.

Hoger beroep

Uit verklaringen van de verdachte en uitgebreid onderzoek blijkt dat de verdachte handelde uit wraak omdat hij geen arts kon worden. Hij besloot zijn buurvrouw te vermoorden omdat ze meerdere meldingen, waaronder van dierenmishandeling, over hem had gedaan. De docent wilde hij vermoorden omdat hij onder anderen deze docent de schuld gaf van het mislopen van zijn artsendiploma.

Stoornissen bij verdachte

Ook blijkt uit onderzoeken in eerste aanleg, maar ook uit aanvullend onderzoek in hoger beroep, dat de verdachte lijdt aan stoornissen waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Wat hij gedaan heeft kan hem dus deels worden aangerekend. De advocaten-generaal zeiden daarover tijdens de zitting: “We hebben hier weliswaar te maken met een ‘gestoord’ persoon. Daar bestaat geen twijfel over. Maar hoewel ‘gestoord’, zijn dit geen gedragingen van een persoon, die niet weet wat hij doet. Dit is geen gedrag van een irrationeel persoon, die zich laat leiden door wanen. Dit zijn gedragingen van een berekenend persoon. Een gekrenkt, boos persoon, die uitgebreid en lang over zijn plannen heeft nagedacht en die deze plannen op 28 september 2023 heeft uitgevoerd”.

Aanvullend onderzoek

Uit aanvullend onderzoek in hoger beroep blijkt dat, wanneer er in het leven van de verdachte opnieuw iets misgaat door oplopende spanningen, de kans dan aanzienlijk is dat hij opnieuw zware geweldsdelicten zal plegen.

'Verdachte mag niet onbehandeld in samenleving terugkeren'

Het OM stelt dat de gruwelijkheden die de verdachte heeft begaan in principe een levenslange gevangenisstraf rechtvaardigen. Maar het OM vindt die straf niet passend voor deze verdachte. Na 28 jaar kan een veroordeelde immers in aanmerking komen voor gratie. Het OM vindt dat de man niet onbehandeld in de samenleving mag terugkeren, hoe klein die kans op terugkeer na een levenslange gevangenisstraf wellicht ook is. Bij de verdachte zijn stoornissen vastgesteld en hij is verminderd toerekeningsvatbaar. Uit onderzoek blijkt dat hij nog altijd veel boosheid en wraakgevoelens met zich meedraagt en dat het voor de onderzoekers van het Pieter Baan Centrum moeilijk in te schatten is welke risico’s dit met zich meebrengt. Een straf die past bij de verschrikkingen van september 2023, 30 jaar gevangenisstraf, en daarnaast tbs dwangverpleging is daarom wat het OM betreft op zijn plaats.