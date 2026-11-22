Komend week koud maar wel zonnig, ’s nachts lichte tot matige vorst

De komende week blijft het koud novemberweer met vrijwel elke nacht vorst en vanaf woensdag maxima van slechts 3 graden. 'Schaatsen op natuurijs is voorlopig nog niet mogelijk op grote schaal, maar sommige natuurijsbanen kunnen na een koude nacht mogelijk openen', zo meldt Weeronline zondag.

Woensdag komt kwik niet boven de 3 graden

'Aan het begin van de week liggen de middagtemperaturen nog tussen 5 en 8 graden in het westen en noordwesten van het land. In het binnenland wordt het maandag en dinsdag 3 tot 5 graden. Vanaf woensdag komt de temperatuur overdag niet verder dan ongeveer 3 graden. Daarbij trekt de oostenwind aan, waardoor de gevoelstemperatuur onder het vriespunt ligt', aldus Weeronline.

Lokaal matige vorst

In de nacht naar dinsdag vriest het vrijwel overal. Plaatselijk kan het matig vriezen met minima van -5 graden. Ook tijdens de andere nachten deze week daalt de temperatuur tot onder het vriespunt.

Geregeld zon en weinig neerslag

De ochtenden beginnen soms mistig en de mist kan langere tijd blijven hangen. Daarnaast zijn er geregeld zonnige perioden met af en toe hoge bewolking. Vooral maandag zijn in het noorden enkele buien mogelijk die vanaf de Noordzee landinwaarts trekken. De overige dagen blijft het overwegend droog.

Nog te warm voor schaatsen op natuurijs

Voor schaatsen op natuurijs is het deze week vooral overdag nog te warm. Natuurijsbanen zoals die in Winterswijk kunnen mogelijk wel openen na één koude nacht. Op langere termijn neemt de onzekerheid in de weersverwachting flink toe. De grens tussen koude en zachte lucht ligt dicht bij Nederland. Daardoor is nog onzeker hoelang het koude weer aanhoudt.