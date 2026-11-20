Dode en zwaargewonden door “levensgevaarlijke” bierflesjes met vloeibare MDMA

In de rechtbank van Utrecht stonden afgelopen twee dagen op 19 en 20 november een 38-jarige man uit Rotterdam en een 29-jarige man uit Capelle aan den IJssel terecht voor o.a. doodslag en twee keer poging doodslag. Dit meldt het OM vrijdag.

Smokkel MDMA in bierflesjes

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) smokkelden de mannen vloeibare MDMA in bierflesjes en lieten zij deze achter, waardoor nietsvermoedende slachtoffers de flesjes uiteindelijk nuttigden. 'Een persoon kwam daarbij te overlijden, twee anderen raakten zwaargewond. Het OM eist gevangenisstraffen van 17 en 9 jaar', aldus het OM.

Schoonmakers Utrecht Centraal

Op 9 juli 2024 raakten twee schoonmakers van een trein onwel op Utrecht Centraal. Beiden belandden op de intensive care met een hoge concentratie MDMA in het lichaam. Al snel bleek dat ze allebei een slokje hadden genomen uit bierflesjes die ze tijdens hun dienst in een treinstel aantroffen. Een dag na de onwelwording overleed een van de slachtoffers.

Opsporing Verzocht

Na een oproep in het programma Opsporing Verzocht werd de 38-jarige verdachte in september 2024 aangehouden. Volgens het OM liet de man de bierflesjes achter in de trein, maar werd niet duidelijk waarom. Twee weken na de aanhouding oordeelde de rechtbank dat er op dat moment onvoldoende reden was om de verdachte langer vast te houden.

Soortgelijk incident

Op 21 december 2024 werd een man in Capelle aan den IJssel onwel nadat hij een slokje nam uit een bierflesje dat in de koelkast van een vriend stond. Ook in zijn lichaam werd een grote hoeveelheid MDMA aangetroffen. Nadat een familielid een melding maakte, startte de politie een onderzoek en werden de twee verdachten uiteindelijk aangehouden.

Pakket met flesjes naar Engeland gestuurd

Onderzoek wijst uit dat de 38-jarige verdachte in november 2024 op verzoek van de andere verdachte een pakket met bierflesjes, gevuld met vloeibare MDMA, in heeft gepakt. Daarna werd het pakket naar Engeland verstuurd. Als retouradres werd het adres van de vriend van het slachtoffer ingevuld. Toen het pakket in Engeland niet werd opgehaald, werd het pakket met daarin de bierflesjes naar het huis van de vriend gestuurd. Nadat de vriend tevergeefs probeerde om de rechtmatige eigenaar van het pakketje te achterhalen, besloot hij de bierflesjes in z’n koelkast te zetten. Op het betreffende bierflesje werd later DNA van de 38-jarige verdachte gevonden.

Levensgevaarlijk

Het OM is van mening dat de verdachten dusdanig gevaarlijke omstandigheden hebben gecreëerd dat zij ieder gevolg, en daarmee nadrukkelijk ook dodelijke gevolgen, op de koop hebben toegenomen. Volgens het OM is het zeer kwalijk dat de verdachten onschuldig ogende producten gebruikten om geld te verdienen aan het smokkelen van vloeibare MDMA. “Ieder gevolg werd aanvaard, zolang hun werkwijze maar niet bekend of onbruikbaar werd”, stelt de officier van justitie in de rechtbank. Zelfs toen duidelijk werd dat het slachtoffer in Utrecht door die methode was overleden, zetten de verdachten hun levensgevaarlijke werkwijze voort. Met hun smokkelmethode hebben de verdachten, volgens het OM, niet alleen de levens van de slachtoffers beëindigd of ernstig aangetast, maar hebben zij ook onrust gezaaid in de samenleving.

Strafeis

Naast doodslag en twee keer poging doodslag, verdenkt het OM de mannen van het hebben en vervoeren van MDMA en het deelnemen aan een crimineel samenwerkingsverband. De 29-jarige verdachte wordt daarnaast verweten dat hij ook andere drugs in zijn bezit had. Omdat er onvoldoende bewijs is dat deze verdachte wist dat de 38-jarige verdachte de bierflesjes in de trein had achtergelaten, vraagt het OM voor deze verdachte om vrijspraak voor doodslag en poging doodslag. Alles meewegend eist het OM 17 jaar gevangenisstraf tegen de 38-jarige verdachte en 9 jaar gevangenisstraf tegen de 29-jarige verdachte.