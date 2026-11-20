OM hackte bedrijfsnetwerk Tata Steel dat wordt verdacht van vijf strafbare feiten rond milieuvervuiling

Tata Steel IJmuiden B.V. wordt verdacht van vijf strafbare feiten. 'Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend tijdens een eerste regiezitting in de rechtbank Amsterdam. Naast het bekendmaken van de tenlastelegging, worden aanvullende onderzoekswensen besproken en wordt de verdere planning en voortgang van de strafzaak besproken', zo meldt het OM vandaag.

'Opzettelijk en onrechtmatig veroorzaken van milieuvervuiling door Tata Steel'

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich in de kern op het opzettelijk en onrechtmatig veroorzaken van milieuvervuiling door Tata Steel. Het bedrijf heeft zich volgens het OM bij het produceren van kooks in de kooksgasfabrieken niet aan de geldende wet- en regelgeving gehouden.

'Zeer zorgwekkende stoffen vrijgekomen'

'Daarbij zijn zeer zorgwekkende stoffen vrijgekomen, wat mogelijk gevaar heeft opgeleverd voor de openbare gezondheid (feit 1). Ook verwijt het OM Tata Steel op illegale wijze ongare kooks (een product dat ontstaat na verhitting van steenkool) te hebben laten ontstaan zonder omgevingsvergunning (feiten 2 en 3). Daarnaast heeft Tata Steel volgens het OM te weinig onderhoud verricht aan deze fabrieken, onvoldoende reparaties uitgevoerd en beschadigde ovens toch in werking gelaten. Dat is volgens het OM een overtreding van de geldende wettelijke zorgplicht die Tata Steel heeft (feit 4). Ook zou Tata Steel drie voorvallen in 2023 met ongare kooks niet gemeld hebben bij de omgevingsdienst (feit 5)', aldus het OM.

Onderzoek en tenlastelegging

Het strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel is gestart naar aanleiding van een aangifte in mei 2021 tegen de leidinggevenden van Tata Steel. Deze aangifte ging over het opzettelijk veroorzaken van milieuverontreiniging met mogelijk schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid: een overtreding van artikel 173a van het Wetboek van Strafrecht. Het onderzoek is onder leiding van het Functioneel Parket uitgevoerd door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), de milieurecherche van de politie eenheid Den Haag en de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).

Bedrijfsnetwerk Tatasteel door OM gehackt

Gedurende het onderzoek zijn onder meer video-opnames gemaakt en bekeken, metingen gedaan en getuigen gehoord. Ook zijn er telefoons afgeluisterd en is het onderzoeksteam heimelijk het digitale bedrijfsnetwerk van Tata Steel binnengedrongen. Er zijn veel documenten en bestanden in beslag genomen en bestudeerd.

Het OM heeft het onderzoek toegespitst op strafbare feiten die betrekking hadden op de kooks- en gasfabrieken van Tata Steel en de uitstoot van gevaarlijke stoffen die daaraan gerelateerd kan worden. Er is geen onderzoek gedaan naar andere fabrieksonderdelen, om het onderzoek niet groter te maken dan het nu al is.

'Omvang van de zaak beperken'

Om de omvang van de zaak verder te beperken, zijn in de tenlastelegging 10 voorvallen opgenomen waarbij Tata Steel opzettelijk ongare kooks zou hebben laten ontstaan zonder omgevingsvergunning. Volgens het OM heeft Tata Steel zich daar in werkelijkheid veel vaker schuldig aan gemaakt, en vraagt de rechtbank daarom om bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak rekening te houden met dat ‘grootschalige karakter’ van de vermeende feiten.

Vervolg

Het onderzoek naar de rol van leidinggevenden is nog niet afgerond. Het OM verwacht dit deel van het onderzoeksdossier in het eerste kwartaal van 2027 te ontvangen en zal dan beoordelen of er genoeg aanknopingspunten zijn om één of meer natuurlijke personen te vervolgen. Tot die tijd zullen er over dat gedeelte van het onderzoek geen mededelingen worden gedaan. Op dit moment is er nog geen nieuwe zittingsdatum bekend.