Dode bij steekincident in Beverwijk

Woensdagmiddag 18 november vond een steekincident plaats op het Kerkplein in Beverwijk. Daarbij raakte een 21-jarige man uit Castricum ernstig gewond, die later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen is overleden.

Het steekincident gebeurde rond 16.15 uur. De verdachte vluchtte na het incident in een auto. Na een zoektocht werd hij niet veel later op de snelweg aan de kant gezet. Hij is aangehouden en zit nog vast. Het gaat om een 32-jarige man uit Alphen aan den Rijn.