Onderzoek naar datadiefstal bij bank Revolut

In september zijn er door onbevoegde derden gegevens van honderden Europese klanten van de bank Revolut buit gemaakt. Hierbij zijn meerdere personen in Nederland slachtoffer geworden. Het gaat hierbij om identificerende gegevens van de slachtoffers. Hierna zijn er meerdere pogingen tot geweldsincidenten in Nederland geweest, die te linken zijn aan de datadiefstal. De bank heeft contact opgenomen met alle klanten die slachtoffer zijn geworden van de datadiefstal.

Incidenten in Nederland

Na de datadiefstal is er in Nederland een aantal pogingen tot geweld door de politie verijdeld. Die incidenten zijn te linken aan de datadiefstal. Het gaat hierbij om verschillende incidenten waarbij meerdere aanhoudingen zijn verricht. Bij de verdachten zitten ook verdachten van Franse en Belgische afkomst. Deze verschillende incidenten speelde zowel in Den Haag als in Amsterdam.

De politie is onder gezag van het Openbaar Ministerie een opsporingsonderzoek gestart. Een team dat gespecialiseerd is in dit soort criminaliteit doet onderzoek naar de verijdelde geweldsincidenten als ook de achtergrond daarvan. Dit onderzoek wordt zowel bij de eenheid Den Haag als de eenheid Amsterdam gedraaid.

Preventieve maatregelen

De politie en Revolut werken nauw samen en hebben verschillende maatregelen genomen om de betrokken slachtoffers te beschermen. Zo heeft Revolut proactieve, vrijwillige online beschermingsmaatregelen voor hen getroffen. Daarnaast heeft de politie preventieve veiligheidsmaatregelen genomen.

Politie en het Openbaar Ministerie merken op dat geavanceerde cyber- en social engineering-incidenten in alle sectoren steeds vaker voorkomen, en benadrukken het belang dat alle organisaties alert blijven op hun digitale veiligheid. Politie en OM vragen daarom nogmaals aandacht voor preventieve maatregelen die bedrijven en instellingen kunnen nemen. Ook burgers worden gevraagd om alert te zijn en waar nodig maatregelen te nemen.