Onderzoek: Illegale goksites domineren zoekresultaten rondom gokstop op Google en Bing

Consumenten die van hun gokstop af willen, komen met het invoeren van opdrachten als ‘Cruks opzeggen’ zeer eenvoudig terecht bij illegaal gokaanbod. Het gaat hier om promotie van websites die het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen omzeilen.

Nederlanders die via Google of Bing zoeken naar onder andere ‘Cruks opzeggen’ of ‘Gokstop opzeggen’, krijgen in de organische zoekresultaten websites te zien die illegale casino’s promoten. Deze websites presenteren goksites zonder vergunning van de Kansspelautoriteit als alternatief voor het beëindigen van een Cruks-gokstop.

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het Keurmerk Verantwoorde Affiliates (KVA). De bevindingen roepen vragen op over de bescherming van consumenten die online zoeken naar het beëindigen van hun gokstop.

Betere bescherming nodig voor mensen die hun gokstop willen beëindigen

Bij zoekopdrachten rondom Cruks worden de eerste pagina’s van Google en Bing grotendeels gedomineerd door websites die illegale casino’s promoten. Bij ‘casino zonder Cruks’ en ‘online casino zonder Cruks’ ging het op beide zoekmachines om zeven van de tien resultaten, bij ‘beste casino zonder Cruks’ op Google zelfs om acht.

Steven Vrolijk, directeur van het KVA over het onderzoek: "Cruks beschermt mensen tegen de risico’s van gokken. Het is zorgwekkend dat juist mensen die hun gokstop willen beëindigen via Google en Bing bij illegale casino’s terechtkomen. Dit onderzoek onderstreept de noodzaak van betere consumentenbescherming en voorlichting."

Naar schatting tienduizenden doorkliks naar illegaal aanbod

Op basis van geschatte zoekvolumes en klikpercentages berekende het KVA dat deze zoekopdrachten mogelijk 24.000 tot 32.000 maandelijkse doorkliks naar dergelijke websites opleveren.

Het KVA beveelt Google en Microsoft aan om websites die onvergunde casino's promoten te verwijderen uit organische zoekresultaten rondom Cruks en gokstops.