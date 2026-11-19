donderdag, 19. november 2026 - 17:09 Update: 19-11-2026 17:11
Drenkeling in gracht Amsterdam
Foto: Bon
Amsterdam
In het centrum van Amsterdam is donderdagmiddag door onbekende oorzaak een persoon te water geraakt aan de Herengracht. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.
Bij aankomst van de hulpdiensten, waaronder de ambulancedienst, brandweer en politie, kon men zich over het slachtoffer ontfermen. Na reanimatie is het slachtoffer onder politiebegeleiding in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
De politie doet onderzoek naar het incident.
Categorie
Provincie
Blik op 112