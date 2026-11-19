Twee auto's total-loss na losraken aanhanger

Op de N857 bij Papenvoort zijn donderdagmiddag twee personenauto's total-loss geraakt nadat een aanhanger losschoot van een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruising Papenvoort/Oosteind. Niemand raakte gewond.

Een autohandelaar uit het Overijsselse Langeveen was met drie voertuigen onderweg vanuit Assen, waar hij de auto's kort daarvoor voor de handel had opgehaald. Eén auto werd op de vrachtwagen vervoerd, de andere twee stonden op een aanhanger.

Bij het passeren van een verkeersdrempel raakte de aanhanger los van het trekkende voertuig. De aanhanger reed vervolgens ongecontroleerd verder, ramde onderweg twee verkeersborden en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand. Beide auto's op de aanhanger raakten daarbij total-loss.



Tijdens de bergingswerkzaamheden werd het verkeer op de N857 tijdelijk over één rijstrook geleid.

