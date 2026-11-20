CBS: Meer nascheiding, minder inzameling van plastic, metaal en drankkartons

Bijna 60 procent van de gemeenten koos in 2025 voor de gedeeltelijke of volledige nascheiding van restafval. 'Twee jaar eerder, toen er voor het eerst cijfers over nascheiding beschikbaar waren, was dit nog een kwart van de gemeenten', zo meldt het CBS vrijdag.

PMD

Het aantal gemeenten dat pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons) gescheiden inzamelt, is iets afgenomen. Gemiddeld wordt in Nederland per inwoner 176 kilogram aan restafval en 20 kilogram aan pmd ingezameld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

444 kilogram per inwoner

In 2025 werd er in totaal voor 8,02 miljoen ton aan huishoudelijk afval ingezameld, dat is 444 kilogram per inwoner. Het scheiden van verschillende afvalsoorten heeft als belangrijkste doel materialen uit afval te kunnen hergebruiken. De bekendste vorm van afvalscheiding is scheiding aan de bron, waarin inwoners zelf het afval scheiden.

Gemeenten kiezen steeds vaker voor nascheiding afval

Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om hun restafval naar een nascheidingsinstallatie te sturen. Dit maakt het eenvoudiger voor inwoners om afval in te zamelen. Tegelijkertijd blijft het mogelijk om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit het restafval terug te winnen. Ook kostenoverwegingen en het feit dat inwoners afval niet altijd goed (genoeg) scheiden, kunnen redenen zijn om meer in te zetten op nascheiding.

In 2025 kozen 195 gemeenten voor nascheiding. Het deel van het afval dat wordt nagescheiden verschilt sterk per gemeente en hangt sterk samen met stedelijkheid. In de grote steden hebben inwoners niet altijd voldoende ruimte voor verschillende afvalcontainers. Van de gemeenten hebben Rotterdam, Vlaardingen en Den Haag het grootste deel dat wordt nagescheiden. In 12 gemeenten ligt dit boven de 50 procent.

Niet elke gemeente die aan nascheiding doet, doet dat in de hele gemeente. Soms gebeurt dat alleen in enkele wijken, met bijvoorbeeld veel hoogbouw. In Ommen, Staphorst en Roosendaal wordt slechts 0,2 procent van het restafval nagescheiden.