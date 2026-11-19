Politie onderzoekt WhatsAppgroep waarin foto's van nietsvermoedende vrouwen worden gedeeld

Strafrechtelijk onderzoek gestart

Er zijn de afgelopen dagen ook meerdere meldingen bij de politie binnengekomen. De politie Oost-Nederland is, onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM), een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de WhatsAppgroep en hetgeen zich in die groep heeft afgespeeld.

Foto's van nietsvermoedende vrouwen gedeeld

In de groepsapp werden de afgelopen jaren tal van foto’s gedeeld van vrouwen, veelal zonder dat zij dit wisten. Naast het feit dat die gedragingen moreel verwerpelijk zijn wordt er beoordeeld of er strafbare feiten zijn begaan, zo ja welke en op welke manier hier strafrechtelijk gezien opvolging aan gegeven kan worden. Het gaat om een complex onderzoek dat tijd kost.

Melden helpt

'We vinden het vooral belangrijk dat mensen de politie weten te vinden met betrekking tot deze groepsapp. Dat geldt voor slachtoffers die weten of vermoeden dat er beelden van ze gedeeld zijn in de app. Maar zeker ook voor deelnemers aan de groepsapp. Die verantwoordelijkheid om een melding te doen of je uit te spreken hoor niet alleen bij de slachtoffers te liggen, maar ook bij deelnemers van de groep. Juist zij kunnen de politie van belangrijke informatie voorzien waarmee het onderzoek kan worden geholpen', aldus de politie.

Frontoffice Zeden

Mensen die op welke manier dan ook meer weten, vragen we contact op te nemen via 0900-8844. Vraag daarbij om te worden doorverbonden met de Frontoffice Zeden. Ook is het mogelijk om onderstaand tipformulier in te vullen. Daar zijn ook gemakkelijk beelden of bestanden aan toe te voegen, die direct bij het onderzoeksteam terechtkomen. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, kan van belang zijn.