Vertrouwen consumenten stijgt licht in november

Het consumentenvertrouwen neemt licht toe in november 2026. Dit meldt het CBS vrijdag. 'Het cijfer stijgt van -34 in oktober naar -32 in november. Het oordeel over de economie is minder negatief, terwijl de koopbereidheid gelijk blijft', aldus het CBS.

Elke maand gepeild

Het CBS vraagt elke maand wat mensen vinden van de economie in het algemeen, van hun eigen financiële situatie en of ze het een gunstige tijd vinden voor grote aankopen. De antwoorden vormen samen het consumentenvertrouwen. Dat kan lopen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief).

Lager dan gemiddelde in november

Het consumentenvertrouwen in november is lager dan het gemiddelde van -12 in de laatste twintig jaar. De hoogste stand sinds het begin van de meting was +36 in januari 2000, de laagste stand was -59 in september en oktober 2022.

Oordeel over economie minder negatief

Vergeleken met oktober is het oordeel over de economie in november minder negatief. De deelindicator economisch klimaat stijgt van -59 naar -54. Zowel het oordeel over de economie in de komende twaalf maanden als dat over de afgelopen twaalf maanden is minder negatief.

Koopbereidheid blijft gelijk

De koopbereidheid blijft in november onveranderd op -18. Het oordeel over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden is een fractie beter, het oordeel over de komende twaalf maanden blijft gelijk. Het moment voor grote aankopen, zoals meubels of elektronica, vinden consumenten in november iets gunstiger dan in oktober.