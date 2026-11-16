Detailhandel zet 3,1 procent meer om in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2026 noteerde de detailhandel 3,1 procent meer omzet dan in het derde kwartaal van 2025. Dit meldt het CBS maandag.

Recreatieartikelen

In de non-foodsector steeg de omzet met 4,6 procent. Vooral drogisterijen en winkels in recreatieartikelen draaiden een goed kwartaal. Winkels in de foodsector boekten 0,5 procent meer omzet dan een jaar eerder. Het ondernemersvertrouwen is iets gezakt vergeleken met een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voedings- en genotmiddelen

'Winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden 0,5 procent meer omzet dan in het derde kwartaal van 2025. De supermarkten zetten 0,4 procent meer om, terwijl de omzet van voedingsspeciaalzaken – zoals kaaswinkels en bakkerijen – met 1,4 procent steeg', aldus het CBS.

Stijging bij alle deelbranches

Alle deelbranches in de detailhandel zetten meer om dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit geldt zowel voor de food- als voor de non-foodsector. Ook de volumeontwikkelingen, de voor de prijs gecorrigeerde omzetontwikkelingen, vallen positief uit. Over de detailhandel als geheel zijn de prijzen licht gestegen, met een omzetontwikkeling van 3,1 procent en een volumeontwikkeling van 2,2 procent. Binnen de supermarktbranche liggen de prijzen een fractie lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Omzetstijging in de non-food

Opnieuw zijn de ontwikkelingen van de winkels in non-foodartikelen positief. De omzet van drogisterijen is het meest gestegen ten opzichte van een jaar eerder (6,6 procent), op de voet gevolgd door de winkels in recreatieartikelen (6,5 procent). De winkels in schoenen en lederwaren blijven net als een kwartaal eerder iets achter op de overige deelbranches in de non-foodsector, met een ontwikkeling van 2,4 procent.