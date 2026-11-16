Verdachte in onderzoek dode man in tuin Swolgen blijft langer vastzitten

De 46-jarige man uit het Limburgse Swolgen, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 46-jarige man uit Oss, blijft twee weken langer vastzitten. 'Dat heeft de rechter-commissaris vandaag bepaald', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Onderzoek bosperceel Brabantse Zeeland

'Naar aanleiding van een verdachte situatie in een bosperceel bij het Brabantse Zeeland werd een groot onderzoek opgestart. Dat leidde de politie naar de woning van de verdachte in het Limburgse Swolgen. In de tuin werd het lichaam van het slachtoffer aangetroffen. De man bleek door geweld om het leven te zijn gekomen', aldus het OM.

Verdacht van betrokkenheid dood Ossenaar

De bewoner werd daarop aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de Ossenaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een groot rechercheteam en is nog volop bezig. Om die reden kan er op dit moment niet meer informatie worden gedeeld. De verdachte zit nog altijd in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.