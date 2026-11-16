Ruim één op vijf automobilisten wacht met onderhoud of reparaties

Een kwart van de Nederlandse automobilisten tussen 25 en 34 jaar stelt het onderhoud aan zijn auto regelmatig uit. Onder 55-plussers is dat slechts 4 procent, blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé onder 1.140 autobezitters. Over alle leeftijden bezien stelt ruim één op de vijf automobilisten onderhoud uit of laat alleen reparaties uitvoeren wanneer het echt niet anders kan. "Een auto kan nog prima rijden, terwijl slijtage of beginnende gebreken ongemerkt risico's vergroten", zegt Henkjan Matthijs, manager Mobiliteit bij Univé. "Door noodzakelijk onderhoud uit te stellen, vergroot je de kans op pech, onveilige situaties en onnodig hoge reparatiekosten in de toekomst."

Groot verschil tussen leeftijdsgroepen

De meeste automobilisten geven aan hun auto tijdig te onderhouden. Bijna driekwart doet dit naar eigen zeggen, terwijl 12 procent onderhoud regelmatig uitstelt en nog eens 9 procent alleen reparaties laat uitvoeren wanneer het echt niet anders kan. Vooral jongere bestuurders wachten relatief vaak met onderhoud. Bij 25- tot 34-jarigen gaat het om een kwart, ruim zes keer zoveel als onder 55-plussers (4 procent). Ook van de 35- tot 44-jarigen stelt ongeveer één op de zes onderhoud regelmatig uit.

Jongere automobilisten maken bovendien andere keuzes bij het onderhouden van hun auto. Zo laat bijna één op de vijf 25- tot 34-jarigen het onderhoud doorgaans uitvoeren door iemand uit de eigen omgeving, tegenover ongeveer één op de twintig 55-plussers. Ook zijn tweedehands onderdelen onder jongere automobilisten populairder. Van de 25- tot 34-jarigen kiest 28 procent doorgaans voor een gebruikt – en vaak goedkoper - onderdeel, tegenover ongeveer 11 procent van de 55-plussers. Verreweg de meeste automobilisten laten hun auto overigens onderhouden bij een algemene garage of garageketen (43 procent) of een merkdealer (40 procent). Nog eens 6 procent zegt het onderhoud doorgaans zelf uit te voeren.

Onderhoudskosten steeds vaker een aandachtspunt

Waarom automobilisten hun onderhoud uitstellen, blijkt niet uit het onderzoek van Univé. Dat de kosten hierbij een belangrijke rol kunnen spelen, laat onderzoek van iVOX in opdracht van Petronas Lubricants International zien, waarover AutoWeek in september berichtte. Daaruit blijkt dat 30 procent van de Nederlanders weleens een onderhoudsbeurt overslaat om kosten te besparen, tegenover 22 procent een jaar eerder. Bijna één op de vijf ondervraagden gaf bovendien aan ooit geld te hebben geleend om auto-onderhoud te kunnen betalen.

Ook cijfers over de verplichte APK-keuring laten zien dat tijdige aandacht voor de technische staat van auto's niet vanzelfsprekend is. Volgens een analyse van RDW-gegevens door AutoZoWeg.nl, waarover NU.nl eind oktober berichtte, hadden op 22 oktober bijna 239.000 verzekerde personenauto's een verlopen APK. Van nog eens ruim 416.000 auto's verloopt de keuring in november.

Volgens Matthijs is de APK een goed moment om ook het reguliere onderhoud onder de loep te nemen. "Een APK laat zien of je auto aan de wettelijke eisen voldoet, maar zegt niet alles over de onderhoudsstaat. Als je toch naar de garage gaat, is het verstandig om meteen te bespreken welke onderdelen binnenkort aandacht nodig hebben."

Uitgesteld onderhoud kan gevolgen hebben voor verzekering

Wanneer noodzakelijk onderhoud uitblijft, kunnen technische gebreken verergeren en reparatiekosten oplopen. Ook voor de verzekering kan de staat van de auto volgens Univé gevolgen hebben. "Een autoverzekering is bedoeld om onverwachte schade op te vangen, niet om normaal onderhoud of slijtage te vergoeden", legt Matthijs uit. "Bij schade kunnen versleten onderdelen invloed hebben op de vergoeding en bij pech kan achterstallig onderhoud gevolgen hebben voor de pechhulpverlening. Dat betekent overigens niet dat een uitgestelde onderhoudsbeurt automatisch tot afwijzing van een schadeclaim leidt."