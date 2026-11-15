Komende weken vaak nat en wisselvallig

De tweede helft van november verloopt waarschijnlijk natter dan normaal, met maximumtemperaturen rond 9 graden en kans op stevige wind. Tijdens de eerste twee weken van december is de kans op zacht en nat weer het grootst, waardoor de eerste sneeuwvlokken van het seizoen mogelijk langer op zich laten wachten dan normaal.

Tot nu toe is november koud verlopen. We noteerden de eerste officiële vorst van het jaar en de temperatuur bleef een aantal dagen onder 10 graden. Dat was even wennen voor de meeste mensen, want de laatste keer dat de temperatuur onder 10 graden bleef in De Bilt was in maart. Bovendien was het halverwege oktober nog 21 graden.

Zachter weer op komst

Voor wie maar niet kan wennen aan het frisse weer, is er helaas geen goed nieuws. De tweede helft van november blijven de maxima veelal rond 9 graden uitkomen en tijdens heldere nachten is een graadje vorst goed mogelijk. Toch is dit voor de tijd van het jaar juist aan de zachte kant. De zachtere lucht is afkomstig uit het zuidwesten. De wind voert naast zachte lucht ook veel regen aan. Het wordt waarschijnlijk wat natter dan normaal. Daarbij kan het soms stevig doorwaaien. Een volgende herfststorm is dus niet uitgesloten.

Eerste sneeuwvlokken?

Tijdens de eerste twee weken van december is de kans op zacht en nat weer nu het grootst. Dan zullen de maxima vaak rond 8 graden liggen en de minima rond 4 graden. December is normaal de maand waarin het het vaakst regent, namelijk 11% van de tijd. Dit jaar verloopt december waarschijnlijk dus nog natter en is de paraplu vaak nodig.

In deze tijd van het jaar is koude lucht wel dichtbij, dus met een korte draaiing van de wind kan het weerbeeld al flink veranderen. Daarbij zijn de eerste sneeuwvlokken van het seizoen goed mogelijk. Normaal gesproken vallen de eerste sneeuwvlokken al in de tweede helft van november. Omdat deze periode nu vrij zacht lijkt te verlopen, is er een grote kans dat de eerste sneeuw dit jaar wat later komt.