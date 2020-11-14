Steekincident op het Vrijthof in Maastricht

Een passant meldde vrijdagavond rond 22.45 uur dat er een gewonde man op straat liep. De man zou mogelijk slachtoffer zijn van een steekincident.

Op het Vrijthof troffen politieagenten even later een hevig bloedende man aan en verleende eerste hulp. Daarna werd het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In de omgeving werd onderzoek verricht waarbij camerabeelden werden bekeken. Het vermoedelijke steekwapen werd in de omgeving aangetroffen en is in beslaggenomen. Ook werden enkele getuigen gehoord.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat zich kort voordat de man gewond werd aangetroffen, heeft afgespeeld in de omgeving van het Vrijthof.

Het slachtoffer, een 46-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. Daarna heeft hij het ziekenhuis verlaten. Er zijn geen aanhoudingen verricht.