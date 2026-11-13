Maatschappelijke Diensttijd Missie bestaat 5 jaar

De Maatschappelijke Diensttijd (MDT) Missie bestaat 5 jaar. 'Dit lustrum werd vandaag gevierd met een jubileumevenement. Inmiddels hebben al meer dan 3.000 jongeren deelgenomen aan de MDT Missie. Bij elkaar verrichtten ze meer dan 125.000 uur vrijwilligerswerk', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Driedaagse militaire bivak

De MDT Missie biedt jongeren tussen de 17 en 30 jaar de kans om kennis te maken met Defensie en tegelijkertijd aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Tijdens een driedaagse militaire bivak ontdekken ze wat ze kunnen, leren ze samenwerken en verleggen ze hun grenzen. Daarna zetten ze zich tijdens de Sociale Missie 40 uur in als vrijwilliger in hun eigen omgeving. Bijvoorbeeld in de ouderenzorg, bij een voedselbank of in hun eigen buurt.

Maatschappelijke betrokkenheid groeit

Hierdoor groeit het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid van de jongeren. Bovendien blijft ongeveer 1 op de 5 deelnemers betrokken bij Defensie. Daarnaast zorgt de MDT Missie voor een sterkere verbinding met de samenleving.

Eigen kamp

In 5 jaar tijd is de MDT Missie flink gegroeid. Het aantal deelnemers neemt jaarlijks fors toe. In 2024 kreeg het programma een eigen kamp op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot.

De MDT Missie werd 5 jaar geleden opgezet vanuit een samenwerking tussen het ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie. Het begon als een initiatief om jongeren kennis te laten maken met Defensie en maatschappelijke inzet. Daarna groeide het uit tot een programma met meerdere partners, waaronder Young Experience.