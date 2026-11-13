AOW-leeftijd stijgt niet in 2032 en blijft 67 jaar en 3 maanden

De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2032 ongewijzigd op 67 jaar en 3 maanden. Dat schrijft minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Levensverwachting

Elk jaar wordt vastgesteld op welke leeftijd men over 5 jaar AOW ontvangt. Het al dan niet stijgen van de AOW-leeftijd volgt automatisch uit de prognose levensverwachting voor 65-jarigen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht voor 2032.

Levensverwachting 65-jarigen in 2032 is 21 jaar

De levensverwachting van 65-jarigen in 2032 is volgens CBS 21,08 jaar, oftewel 21 jaar en 29 dagen. Dat betekent: mensen die 65 jaar worden in 2032, leven daarna naar verwachting nog 21 jaar. Dit is een kleine toename vergeleken met 2031. De levensverwachting stijgt nog steeds, maar langzamer dan eerst.

AOW

Tot en met 2027 is de leeftijd waarop de AOW-uitkering start 67 jaar. Vanaf 2028 is dit 67 jaar en 3 maanden. Voor 2032 blijft dit ongewijzigd. Mensen die tussen 1 oktober 1964 en 30 september 1965 zijn geboren hebben vanaf vandaag duidelijkheid wanneer ze AOW ontvangen.