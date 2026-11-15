Politie zoekt getuigen van zware mishandeling Kralingse Plas

Vrijdag 30 oktober is er een man mishandeld bij het strandje aan de Kralingse Plas in Rotterdam. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Vrijdagmiddag om 14.00 uur ging het slachtoffer zwemmen in de Kralingse Plas en verbleef daarna aan het strandje. Rond 16.00 uur kwam er een man op hem af die hem vervolgens uit het niets kort en klein sloeg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft er een schedelbasisfractuur aan over gehouden en verwondingen aan zijn nieren en ribben.

Mogelijk de verkeerde

Omdat het onduidelijk is waarom het slachtoffer werd mishandeld, is er ook een kans dat mogelijk iemand anders het doelwit had moeten zijn of nog erger, dat de verdachte zomaar iemand te grazen neemt.

Signalement verdachte

De man die de politie zoekt heeft een donkergetinte huidskleur, is gespierd en tussen de 1.85 en 1.95 cm lang. Hij droeg zwarte kleding en witte Nike gympen en heeft kort zwart haar.