Akkerbouwproducten leveren meer op, dieren en dierlijke producten minder

In het derde kwartaal van 2026 lagen de afzetprijzen van plantaardige producten 11,0 procent hoger dan een jaar eerder. Dieren en dierlijke producten leverden juist minder op, respectievelijk 16,8 procent en 23,6 procent. Gemiddeld waren de prijzen die veehouders, akkerbouwers en tuinders ontvingen voor hun producten 5,7 procent lager. Het is het derde kwartaal op rij dat de afzetprijzen van boeren lager zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Landbouwprijsindex.

Aardappelen leveren na overschot weer meer op

Na twee kwartalen met prijsdalingen kregen akkerbouwers in het derde kwartaal van 2026 vergeleken met een jaar eerder weer veel meer voor hun aardappelen (+47,2 procent). Consumptieaardappelen leverden meer dan dubbel zoveel op (+104,4 procent). In het eerste kwartaal was dit nog 60,4 procent minder.

De afzetprijzen van late aardappelen lagen ruim twee en een half keer hoger (+157,5 procent), die van zetmeelaardappelen waren lager. Late aardappelen worden ook wel bewaaraardappelen genoemd. Ze worden later in het jaar gepoot en geoogst. Zetmeelaardappelen zijn niet voor consumptie, ze zijn alleen bedoeld voor industriële verwerking.

Uien leverden in het derde kwartaal 61,4 procent meer op dan een jaar eerder, na een prijsdaling van 70,4 procent in het voorgaande kwartaal. Ook de afzetprijzen van sla (+72,1 procent) en kool (+53,1 procent) zijn hoger. Fruit brengt daarentegen minder op, vooral door goedkopere appels.

Melk, varkens en eieren brengen minder op

De prijzen van dierlijke producten lagen in het derde kwartaal van 2026 bijna een kwart (-23,6 procent) lager dan een jaar eerder. Melk weegt in deze categorie het zwaarst en daalde 24,5 procent in prijs. De afzetprijzen van dieren dalen met 16,8 procent. Varkens brachten vergeleken met een jaar eerder 25,8 procent minder.

Eieren leverden 20,1 procent minder op dan een jaar eerder. De afzetprijzen van rundvee (exclusief kalveren) en kippen waren ook lager, respectievelijk 16,4 en 14,5 procent.