Meer nieuwbouwwoningen opgeleverd in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2026 werden er 18,1 duizend nieuwbouwwoningen gebouwd. Dit zijn er 3,2 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar en 1,6 duizend meer dan in het tweede kwartaal. Daarnaast werden er 16,6 duizend vergunningen afgeven voor de nieuwbouw van woningen. De omzetontwikkeling in de bouwsector was voor het derde kwartaal op rij positief en groeide met 5,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw.

In het derde kwartaal zijn er 1,7 duizend woningen gesloopt, zijn 1,4 duizend woningen geen woning meer omdat ze verbouwd zijn, en werden er 5,2 duizend woningen door ver- of aanbouw omgebouwd tot woning. In totaal kwamen er 20,3 duizend nieuwe woningen bij.

Er werden 3,5 duizend bedrijfsgebouwen nieuwgebouwd, 0,4 duizend meer dan het vorige kwartaal. Vorig jaar werden er in hetzelfde kwartaal 3,1 duizend nieuwe bedrijfsgebouwen gebouwd.

Versnelde vergunningen voor nieuwbouwwoningen

In het derde kwartaal van 2026 zijn voor 16,6 duizend nieuwbouwwoningen vergunningen afgegeven. Dit is beduidend minder dan in het tweede kwartaal. Toen werden er 48,9 duizend vergunningen afgegeven. Dit is ruim boven het gemiddelde over de laatste vijf jaar. Hiervan zijn 29,8 duizend woningen vergund in juni 2026. Deze piek komt door grootschalige versnelde registratie van bouwvergunningen door gemeenten als gevolg van nieuwe regelgeving rond netcongestie.

Voor 0,6 duizend nieuwbouwwoningen is de bouwvergunning ingetrokken, evenveel als in dezelfde periode van 2025. Daarnaast zijn er voor 3,8 duizend nieuwe bedrijfsgebouwen vergunningen afgegeven, vergelijkbaar met de 3,7 duizend van een jaar geleden.