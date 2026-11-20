Weekend zonniger, maar ook kouder

Na een wisselvallige en zeer natte week is het komend weekend een stuk zonniger. Zaterdag vallen nog enkele buien bij 8 tot 10 graden, maar zondag blijft het op de meeste plaatsen droog en is het met 5 tot 7 graden enkele graden kouder. In de nacht komt het op veel plaatsen in het binnenland tot lichte vorst.

Zaterdag zon en enkele buien

Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar trekken ook enkele buien over het land. De buien zijn plaatselijk en daardoor blijft het op sommige plaatsen de hele dag droog. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en de temperatuur loopt uiteen van 8 graden in het oosten en 10 graden in het westen. Daarmee is de temperatuur heel normaal voor de tijd van het jaar.

Zaterdagavond trekken de buien weg en klaart het op grote schaal op. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur op veel plaatsen in het binnenland tot onder het vriespunt.

Zondag zonnig en koud voor eind november

Zondag schijnt de zon volop en blijft het op veruit de meeste plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden en op de Waddeneilanden is lokaal een bui mogelijk. De wind draait naar het oosten en voert koudere lucht aan. De middagtemperatuur komt uit op 5 tot 7 graden. Dat is koud voor eind november, waar 8 of 9 graden gebruikelijk is.

Ook zondagavond koelt het snel af. In de nacht naar maandag komt het opnieuw tot lichte vorst.

Ook begin volgende week koud met nachtvorst

Volgende week blijft het vrij zonnig en koud voor de tijd van het jaar. De middagtemperatuur ligt tussen 3 en 6 graden en tijdens de nachten komt het op uitgebreide schaal tot lichte vorst.

Bron: Weeronline