Marokko levert verdachte (39) uit van ontvoering in Zeist

Marokko heeft donderdag 19 november een 39-jarige man met de Franse nationaliteit uitgeleverd aan Nederland. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ontvoering in Zeist. Onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee kwam de Fransman gistermiddag aan op Schiphol. Het is de tweede uitlevering uit Marokko deze week', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Vertrokken naar Marrakesh

De verdachte was vlak na de ontvoering vertrokken naar Marrakesh waar hij op 4 juli van dit jaar door de Marokkaanse autoriteiten is aangehouden. Hij is één van de vier verdachten in het onderzoek van arrondissementsparket Midden-Nederland. Met de komst van deze verdachte naar Nederland kan er tot vervolging van de verdachte worden overgegaan.

Vereenvoudigde uitleveringsprocedure

Sinds december 2025 geldt in Marokko een nieuw Wetboek van Strafvordering. Door de wijziging van het Marokkaanse Wetboek van Strafvordering kan een verdachte die op verzoek van een ander land is aangehouden, nu instemmen met een vereenvoudigde uitleveringsprocedure. Die procedure gaat sneller dan de reguliere procedure, waardoor de duur van de uitleveringsdetentie in Marokko wordt verkort. Een uitlevering kan daardoor al binnen enkele maanden door de Marokkaanse autoriteiten worden uitgevoerd.

Uitleveringsverdrag

In mei van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met het uitleveringsverdrag tussen beide landen, dat nog geratificeerd moet worden. De uitlevering valt dus in de aanloop naar de ratificatie van het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko. Uitlevering blijft een belangrijk instrument om het ontlopen van berechting of de tenuitvoerlegging van een straf te voorkomen. Marokko werkt daaraan graag mee omdat het geen toevluchtsoord wenst te zijn voor voortvluchtige criminelen. Eerder deze week werd ook al iemand uitgeleverd uit Marokko, dat betreft een verdachte van beleggingsfraude.

