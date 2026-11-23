Verdachte opgepakt voor gewelddadige beroving van horloge Sarphatikade

De recherche heeft maandag 23 november 2026 een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden als verdachte van een gewelddadige beroving. 'Donderdagavond 1 oktober 2026 werd een vrouw van haar horloge beroofd op de Sarphatikade in Amsterdam. Hierbij raakte het slachtoffer gewond', zo meldt de politie maandag.

Grof geweld

'Rond 18.50 uur stapte een vrouw in haar auto aan de Sarphatikade. Ineens verscheen er een verdachte en ontstond er een worsteling met het slachtoffer. De verdachte had het voorzien op haar horloge die hij uiteindelijk met grof geweld weg wist te nemen', aldus de politie.

Motorscooter

Hierna sprong de verdachte bij een andere verdachte achter op een motorscooter en vluchtten weg richting het Oosteinde. Agenten zochten nog in de omgeving, maar weten de twee verdachten niet meer te traceren. Het slachtoffer liep diverse verwondingen op.

Bestuurder motorscooter

De bestuurder van de motorscooter is nu aangehouden. De politie is nog op zoek naar de andere verdachte.