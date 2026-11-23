Vogelgriep vastgesteld in De Kwakel, kippen en sierwatervogels geruimd

In het Noord-Hollandse De Kwakel. is vogelgriep vastgesteld bij een hobbypluimveehouderij. 'Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de 21 kippen en 35 sierwatervogels op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)', zo meldt het ministerie van LVVN maandag.

Vervoersverbod

'Er wordt per direct een beperkingszone ingesteld, bestaande uit een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km. In de 10 km bewakingszone liggen 2 commerciële pluimveebedrijven', aldus het ministerie.

10-kilometerzone

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.