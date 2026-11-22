Eerste tweetalige verkeersborden in Fryslân geplaatst

Provincie Fryslân is gestart met het vervangen van verkeersborden door tweetalige borden. 'Afgelopen vrijdag 20 november vierde gedeputeerde Eke Folkerts deze mijlpaal bij De Westereen langs de Centrale As (N356). Zij overhandigde daar symbolisch een miniatuur van het nieuwe tweetalige ÚT-bord aan de wethouder van de gemeente Dantumadiel. Daarmee onderstreepten de provincie en de gemeente hun gezamenlijke inzet voor een tweetalig Fryslân', zo meldt de provincie Friesland.

Alle 33 UIT-borden worden vervangen voor nieuwe

De provincie vervangt als eerste 33 UIT-borden langs de N359, N356 (De Centrale As) en N381. Op deze borden komen het Nederlands en het Fries te staan. De bestaande borden worden volledig vervangen door nieuwe exemplaren.

Blij

Gedeputeerde Eke Folkerts is blij met deze stap: It Frysk heart by Fryslân en mei ek op ús diken sichtber wêze. Mei dizze buorden jouwe wy ús taal it plak dat it fertsjinnet. Vertaling: het Fries hoort bij Friesland en moet ook zichtbaar zijn op onze wegen. Met deze borden geven we onze taal de plaats die ze verdient.

'Ark' symbolisch doorgegeven

Folkerts gaf na de plaatsing van het eerste tweetalige verkeersbord het ‘ark’ (gereedschap) symbolisch door aan de aanwezige wethouders om samen aan de slag te gaan met tweetalige verkeersborden.

Meer borden volgen

De 33 UIT-borden zijn het begin van een grotere vervangingsoperatie. De komende maanden worden ook andere verkeersborden langs provinciale wegen tweetalig gemaakt. De provincie verwacht de vervanging in het voorjaar van 2027 af te ronden. Zo krijgt het Fries op steeds meer plekken in Fryslân een zichtbare plek.