Grote vangst bij ondermijningscontroles: omgekatte camper en 550.000 illegale sigaretten

De politie vond bij de Eindhovense ondermijningsdagen onder andere een omgekatte camper ter waarde van 63.000 euro, 550.000 illegale sigaretten en 37.000 euro aan contanten. Vier keer per jaar worden samen met partners integrale controles uitgevoerd. Deze keer sloten Belastingdienst, Douane, RIEC en de bestuurlijke interventieteams van de gemeente Eindhoven en van de acht Kempengemeenten aan.

Contant geld

In Veldhoven werden een 29-jarige en een 28-jarige man aangehouden. In het voertuig waar zij in reden werden maar liefst 550.000 illegale sigaretten aangetroffen. De 29-jarige man bleek ook nog eens een contant geldbedrag bij zich te hebben van 37.000 euro.

Drugs

Deze editie werden ook de nodige drugs gevonden. In Veldhoven hield de politie een 23-jarige man aan voor het bezit en het vervoer van harddrugs. Hij had 121 eenheden cocaïne en heroïne bij zich. In Best overkwam een 22-jarige man hetzelfde. Hij had een handelshoeveelheid cocaïne bij zich en daarop volgde aanhouding.

Camper in beslag genomen

Ook werd een omgekatte camper ter waarde van 63.000 euro in beslag genomen. Omgekat wil zeggen dat het kenteken, de papieren en het chasisnummer van het voertuig zijn vervalst. De oorspronkelijke herkomst van het voertuig is hierdoor onduidelijk en zou van diefstal afkomstig kunnen zijn. Als er gerommeld is met het kenteken, de papieren of het chasisnummer dan mag de politie een voertuig onmiddellijk in beslag nemen.