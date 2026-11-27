'Meer verdienen, minder spaargeld: de nieuwe regels voor zorgtoeslag'

De zorgtoeslag gaat in 2027 iets omhoog. Naast de hoogte veranderen met ingang van 1 januari ook de regels voor inkomen en vermogen. Mensen kunnen door de nieuwe regels minder of helemaal geen zorgtoeslag ontvangen, zelfs als er niets verandert in iemands situatie.

Veel mensen verliezen recht om nieuwe vermogensgrens

Voor mensen met spaargeld kan de nieuwe regeling uitpakken als een verrassing. Per 1 januari 2027 ligt de vermogensgrens fors lager, waardoor ze zorgtoeslag kunnen kwijtraken zonder dat er iets in hun eigen situatie is veranderd.

Alleenstaanden krijgen in 2027 maximaal 140 euro per maand, mensen met een toeslagpartner samen maximaal 270 euro. Ook de inkomensgrens gaat licht omhoog: wie volgend jaar iets meer verdient, houdt toch recht op zorgtoeslag.

Vermogensgrens met ruim 25.000 euro omlaag

De vermogensgrenzen gaan daarentegen met meer dan 25.000 euro omlaag, zowel voor alleenstaanden als voor mensen met een toeslagpartner. Wie alleenstaand is, een laag inkomen heeft en op 1 januari 2027 meer dan 119.122 euro aan vermogen heeft, kon dit jaar nog zorgtoeslag krijgen, maar volgend jaar niet meer.

Heeft iemand te veel vermogen en kent de Belastingdienst diens situatie? Dan ontvangt diegene eind november een brief. Daarin staat wat dit betekent voor de toeslagen en wat diegene moet doen.

Goed opletten bij nieuw huis of erfenis

Is iemands vermogen in 2026 gegroeid, bijvoorbeeld door een erfenis, schenking of de verkoop van een huis? Dan heeft de Belastingdienst die gegevens waarschijnlijk nog niet. Mensen moeten daarom zelf controleren of ze op 1 januari 2027 boven de vermogensgrens komen en dat doorgeven. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico dat ze later zorgtoeslag moeten terugbetalen.