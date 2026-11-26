donderdag, 26. november 2026 - 13:31 Update: 26-11-2026 13:33
Dode ratten aan boom in Liendenhof Amsterdam
Foto: Politie
Amsterdam
Een voorbijganger zag op dinsdag 24 november 2026 in het Liendenhof twee dode ratten met briefjes in een boom hangen. De politie is ter plaatse gekomen en vindt het zorgelijk dat één of meerdere personen dit hebben gedaan. Daarom zijn we op zoek naar de verdachte(n), informatie en camerabeelden.
De dierenpolitie vindt de situatie dusdanig zorgwekkend dat het nu een oproep doet om te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is. De toestand waarin de ratten werden aangetroffen, doet namelijk vermoeden dat er mogelijk sprake is van menselijk handelen.
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