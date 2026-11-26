Belangstelling voor vrije artsenkeuze gehalveerd

Minder Nederlanders lijken bereid extra te betalen om zelf hun zorgverlener te kiezen. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Zorgwijzer. Van de mensen die dit overstapseizoen via Zorgwijzer een zorgverzekering afsluiten, kiest nog net geen 5 procent voor een combinatiepolis, de polis voor wie vrij zijn arts of kliniek wil kiezen. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 10 procent.

De daling valt samen met een flinke prijsstijging. Een combinatiepolis kost in 2027 gemiddeld 19 euro per maand meer dan een naturapolis bij dezelfde verzekeraar. Dat is 228 euro per jaar. Vorig jaar was het verschil nog 16,73 euro per maand.

“Voor veel mensen is de rekensom dit jaar simpel,” zegt Koen Kuijper, zorgexpert bij Zorgwijzer. “De premie stijgt al hard, en dan nog eens ruim 200 euro per jaar extra betalen voor iets wat je misschien nooit gebruikt, dat vinden steeds minder mensen de moeite waard.”

Zekerheid over je zorgrekening

Voor die meerprijs koop je zekerheid over de rekening. Iedereen mag zelf zijn zorgverlener kiezen, ook met een gewone naturapolis. Het verschil zit in wat je terugkrijgt als die zorgverlener geen contract heeft met je verzekeraar.

Met een naturapolis is dat meestal 60 tot 80 procent van het gemiddelde tarief, de rest betaal je zelf. Met een combinatiepolis krijg je bij een zorgverlener meestal de hele rekening vergoed, tot wat zorgverleners in Nederland normaal rekenen.

Eerste basisverzekering boven de 200 euro

Bij zeven van de tien grote zorgverzekeraars is de vrije zorgkeuze dit jaar duurder geworden. De grootste sprong maakt CZ: daar kost keuzevrijheid ruim 7,70 euro per maand meer dan vorig jaar. De Zorgvariatiepolis van CZ is met 202,50 euro per maand ook de eerste basisverzekering ooit die meer dan 200 euro kost.

Bij drie verzekeraars wordt vrije keuze niet duurder. Bij VGZ blijft het prijsverschil gelijk, bij a.s.r. en Nationale-Nederlanden wordt het kleiner.

Keuzevrijheid ook op andere manieren beperkt

De hogere prijs voor vrijere zorgkeuze staat niet op zichzelf. De restitutiepolis, waarmee je vroeger naar elke zorgverlener kon, biedt geen enkele verzekeraar meer aan. En ook een combinatiepolis vergoedt ggz zonder contract nooit volledig, maar voor 65 tot 85 procent.

Steeds meer verzekeraars vragen bovendien eerst om toestemming. Zilveren Kruis, FBTO en De Friesland doen dat vanaf 2027 zodra je meer dan 4.000 euro vergoed hebt gekregen voor ggz zonder contract, en verlagen daarnaast de vergoeding. DSW en Stad Holland vragen vanaf 2027 vooraf toestemming als je naar een ggz-instelling zonder contract gaat. Bij a.s.r., Zorg en Zekerheid en Aevitae gold zo'n regel al.

Kabinet wil verder gaan

Het kabinet wil per 2029 de verplichte vergoeding van zorg zonder contract zelfs afschaffen. Die maatregel geldt niet alleen voor de ggz, maar voor alle zorg. Dat blijkt uit de VWS-begroting voor 2027.

“Vrije keuze verdwijnt voorlopig nog niet, maar wordt wel steeds meer een luxeproduct,” aldus Kuijper. “Wie onder behandeling is bij een zorgverlener zonder contract, moet goed opletten. Voor iedereen anders geldt: kijk terug op het afgelopen jaar. Heb je die vrijheid niet gebruikt, dan kun je bij je eigen verzekeraar al snel 150 tot 300 euro per jaar besparen door over te stappen naar de naturapolis.”