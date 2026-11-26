Celstraf voor man die groot aantal minderjarige meisjes online seksueel misbruikte

Een 40-jarige man wordt door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ook is de gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd. De verdachte heeft jarenlang (met name) een groot aantal minderjarige meisjes online seksueel misbruikt. Naast het misbruik heeft de man zich schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie, die onder andere was gericht op het seksuele misbruik van minderjarigen. Ook had hij een grote hoeveelheid visuele weergaven van seksueel misbruik in bezit en heeft hij er daarvan een paar verspreid. De verdachte was daarnaast in het bezit van een serie instructievideo’s. Daarin werd uitgelegd hoe vaders hun eigen dochter seksueel kunnen misbruiken.

De verdachte wist jarenlang slachtoffers te betrekken in een digitaal ‘spel’. Hij kwam met deze slachtoffers in contact via online videochats op platformen zoals Omegle of Thundr waarbij willekeurige gebruikers online via een videoverbeelding met elkaar in contact komen. Wat de slachtoffers vooraf echter niet wisten, was dat hij tijdens het ‘spel’ beeld- en geluidopnamen maakte en deze bewaarde in zijn computer. In een aantal gevallen heeft hij zijn slachtoffers met deze opnamen gedwongen om vergaande seksuele handelingen te verrichten, waaronder met een derde of met een voorwerp. Richting de slachtoffers werd gedreigd dat beelden zouden worden gelekt wanneer zij het gesprek zouden afsluiten.

Alice in wonderland

Sommige van deze opnamen zijn ook verspreid en teruggevonden bij een criminele organisatie genaamd ‘Alice in wonderland’. Deze organisatie wordt als crimineel bestempeld omdat zij zich richt op het maken van beelden van seksuele aard met minderjarige slachtoffers.

Persoonlijke informatie

Met zijn handelen heeft de verdachte jonge kinderen van hun onschuld beroofd. De slachtoffers is de mogelijkheid ontnomen om seksualiteit op een passende manier te ontdekken. De verdachte heeft op een laagdrempelige manier contact gelegd met een grote hoeveelheid meisjes. Hij heeft persoonlijke informatie weten te achterhalen, waarmee hij vervolgens dwang heeft uitgeoefend. De slachtoffers zijn daarbij gedwongen hun eigen seksuele grenzen over te gaan. De slachtoffers leven in voortdurend angst dat beeldmateriaal van hen verspreid kan worden op het internet. Zij lijden onder gevoelens van onveiligheid, schuld en schaamte.

Gevangenisstraf

Vanwege de ernst van de feiten legt de rechtbank een gevangenisstraf van acht jaar op. Dat is lager dan de officier van Justitie heeft geëist, namelijk 12 jaar. De rechtbank realiseert zich dat de levens van veel jonge kinderen door het handelen van de verdachte ernstig zijn verstoord, maar een straf van 12 jaar is een straf die past bij een levensdelict. De verdachte wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Een gevangenisstraf van vijf jaar, zoals de verdediging heeft bepleit, vindt de rechtbank echter geen recht doen aan de ernst en omvang van de gepleegde feiten.

Tbs-maatrege en gedragsbeïnvloedende maatregel

Naast de gevangenisstraf van 8 jaar legt de rechtbank ook tbs met dwangverpleging op. De door de deskundigen geadviseerde Tbs-maatregel met voorwaarden kan op grond van de wet alleen bij een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar. De rechtbank legt ook de gedragsbeïnvloedende maatregel op. Dat betekent dat nadat de verdachte zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten en de tbs-maatregel is beëindigd er nog nadere voorwaarden aan de verdachte kunnen worden gesteld.