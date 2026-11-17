Veel patiënten in grote problemen bij meerdaagse stroomuitval

Meerdaagse uitval van stroom bij een noodsituatie levert voor veel patiënten die voor hun zorg afhankelijk zijn van stroom grote gezondheidsrisico’s op, met soms zelfs levensgevaarlijke situaties tot gevolg. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder duizenden patiënten: “Patiëntenfederatie Nederland roept de overheid op om in hun streven naar een weerbare samenleving deze groep mensen beter voor te bereiden op noodsituaties,” aldus Linda Daniels, waarnemend directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

De aandacht voor het voorbereid zijn op een noodsituatie neemt in de gehele samenleving toe. Patiëntenfederatie Nederland was benieuwd wat de gevolgen van verschillende soorten noodsituaties voor mensen met een chronische ziekte of aandoening zijn en of en hoe zij zich hierop (kunnen) voorbereiden. Aan het onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland deden ruim 5000 mensen mee met een chronische ziekte of aandoening. Van die groep is 35% voor hun zorg (bijna) dagelijks afhankelijk van basisvoorzieningen als stroom, stromend water of internet.

Van die van basisvoorzieningen afhankelijke groep verwacht 65% in de (grote) problemen te komen als zij minstens drie dagen geen stroom hebben. Soms zelfs tot levensgevaarlijke situaties aan toe: “Je elektrische rolstoel niet meer kunnen gebruiken brengt al risico's met zich mee. Je beademingsapparaat niet meer op kunnen laden of je medicijnen niet meer kunnen koelen terwijl je daar afhankelijk van bent brengt mensen zelfs in levensgevaar. Deze mensen moeten weten wat zij in dit soort noodsituaties kunnen doen en zij moeten kunnen rekenen op hulp als dat nodig is," aldus Daniels.

Ook eventuele uitval van stromend water en internet hebben grote gevolgen. Bij drie dagen zonder stromend water verwacht 56% van de deelnemers uit deze groep problemen, bijvoorbeeld bij wondverzorging of slechte hygiëne bij incontinentie. Zonder internet verwacht 35% in de problemen te komen, onder meer doordat zij hun medische gegevens niet kunnen inzien of delen met zorgverleners. Het algemene beeld is wel dat er in gevallen van geen stromend water of internet minder levensbedreigende situaties ontstaan dan wanneer er geen stroom is.

Patiënten willen beter voorbereid worden met goede informatie

Ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek maakt zich (veel) zorgen over de gevolgen van een eventuele noodsituatie voor zichzelf en/of voor hun naaste. Het beeld is dat zij zich hier in het algemeen graag goed op voor willen bereiden. 19% van de deelnemers met een chronische aandoening heeft hier al informatie over gekregen van bijvoorbeeld de overheid, hun zorgverlener of patiëntenorganisatie. 44% heeft dit nog niet, maar vindt dit wel handig of noodzakelijk. 34% vindt specifieke informatie hierover niet nodig. Onder de groep patiënten die afhankelijk is van stroom, stromend water of internet is de behoefte aan informatie extra groot.