'Consumenten moeten controleren waar ze kopen, zelfs als ze het logo herkennen'

Zeven op de tien Nederlanders zeggen dat ze nepwebshops nauwelijks nog herkennen, blijkt uit een peiling van ABN AMRO. Thuiswinkel.org vond bij ruim een kwart van de onderzochte leden een site die mogelijk hun winkel nabootst. Ook de ACM, de Consumentenbond en de politie waarschuwen in aanloop naar Black Friday voor malafide webwinkels.

Phishing mails vol korting vallen niet op

Een phishingmail van een namaakwebshop met ‘nog twee uur 40 procent korting’ valt rond Black Friday nauwelijks op tussen de echte aanbiedingen. Stel dat je via zo’n kortingsmail op een nagemaakte versie van een vertrouwde webshop belandt. Je denkt dat je bij de echte winkel bent en maakt een account aan om iets te bestellen. Daarmee kunnen oplichters je e-mailadres en het wachtwoord dat je net hebt gekozen in handen krijgen, en kun je dus zelfs opgelicht worden zonder dat je zelf iets betaalt. Want als je hetzelfde wachtwoord gebruikt voor je e-mail of andere diensten, dan kunnen ze proberen ook toegang te krijgen tot je e-mail of andere accounts.

Check of je bij de echte winkel shopt

Wil je zeker weten dat je met de echte webwinkel te maken hebt, open dan de app van de winkel of type het bekende webadres in. Zoek daar de aanbieding op. Ken je de winkel überhaupt nog niet, kijk dan bijvoorbeeld naar reviews op sites als Trustpilot en WebwinkelKeur, maar vertrouw ook daar niet blind op. Op politie.nl kun je ook zien of er al meldingen over de winkel zijn. Gebruik voor beide controles het precieze webadres uit de adresbalk van je browser. Soms zit er maar één letter verschil tussen het echte webadres en dat van een nepwinkel.