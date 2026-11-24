Politie graaft zwaar vuurwerk op in bos Rhenen

De politie heeft zeer zwaar vuurwerk gevonden dat begraven lag in een bosgebied in Rhenen. We kwamen het vuurwerk op het spoor na de aanhouding van een 18-jarige man uit Rhenen op 17 november.

Aanhouding 18-jarige man

De 18-jarige man uit Rhenen werd 17 november aangehouden op verdenking van het invoeren van illegaal, zwaar vuurwerk. Uit verder onderzoek van de politie kwam naar voren dat de verdachte mogelijk nog meer vuurwerk in bezit had. Dit zou in de grond begraven liggen in een bosgebied in Rhenen.

Ingegraven vuurwerk in een bosgebied

Naar aanleiding van deze aanwijzingen zocht de politie op vrijdagavond 20 november in het bosgebied. Er werd in totaal 95 kilo aan zwaar vuurwerk aangetroffen, dat was ingegraven onder de grond. Ongeveer 10 kilo werd direct tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD), omdat het te instabiel en gevaarlijk was om te kunnen vervoeren. De overige 85 kilo werd afgevoerd en later vernietigd.

Tweede zoeking

Maandagochtend 23 november werd opnieuw gezocht in het bosperceel. Opnieuw werd zeer zwaar vuurwerk aangetroffen. We groeven drie opbergboxen op met daarin in totaal ongeveer 30 kilo vuurwerk. Er zaken enkele shells bij met hakenkruizen erop, en een zware blitzbombe die maar liefst 2,5 kilo flitspoeder bevat. Ook werd een vuurwapen aangetroffen. De Forensische Opsporing kwam ter plaatse om sporen veilig te stellen.

Uitkammen bosgebied

We wilden het betreffende gebied volledig uitkammen om er zeker van te zijn dat er geen vuurwerk meer aanwezig was. Daarom werd op dinsdagochtend 24 november een derde zoeking gepland. De politiecollega’s hebben samen met de boa’s en de boswachter het bosgebied opnieuw uitgekamd. Er werd ditmaal niets aangetroffen. Op basis van deze controles gaan we ervanuit dat er nu geen vuurwerk meer in het gebied aanwezig is.

De politie onderzoekt in hoeverre de aangehouden man van 18 jaar betrokkenheid heeft bij de diverse vondsten.