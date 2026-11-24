Advies AG: veroordelingen verdachten betrokkenheid moord Peter R. de Vries in stand laten

De veroordelingen van drie verdachten voor betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries kunnen in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Aben de Hoge Raad in zijn conclusies van vandaag.

De zaak

Op 6 juli 2021 werd Peter R. de Vries in Amsterdam neergeschoten. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Op diezelfde 6 juli 2021 zijn twee verdachten aangehouden (onderzoek ‘Iraklia’). Op 3 november 2022 besliste de rechtbank Amsterdam dat de strafzaak Iraklia opnieuw werd aangevangen en werd samengevoegd met het strafrechtelijk onderzoek naar de opdrachtgevers van en andere betrokkenen bij de moord (onderzoek ‘Hendon’). In dat onderzoek zijn uiteindelijk nog zeven verdachten aangehouden.

Het gerechtshof Amsterdam heeft bij uitspraak op 11 december 2025 twee verdachten voor het medeplegen van de moord, één verdachte voor het medeplegen van de moord én deelneming aan een criminele organisatie, drie verdachten voor deelneming aan een criminele organisatie en één verdachte voor medeplichtigheid aan de moord veroordeeld. Vier van hen hebben cassatieberoep ingesteld. Eén cassatieberoep is later ingetrokken.

De veroordeelden die hun cassatieberoep hebben doorgezet zijn Kamil E., Erickson O. en Divainy K. Kamil E. was onder meer de chauffeur van de vluchtauto. Het hof veroordeelde hem voor het medeplegen van de moord en legde hem 27,5 jaar gevangenisstraf op. Erickson O. en Divainy K. werden vanwege hun rol veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie tot respectievelijk vijf en vier jaar celstraf.

Cassatieklachten

De advocaten van de verdachten vragen de Hoge Raad de veroordelingen te vernietigen. In cassatie zijn in alle drie zaken verschillende klachten over het bewijs naar voren gebracht.

In de zaak van Kamil E. is geklaagd over de bewezenverklaring van medeplegen van moord nu hij zich als schutter had teruggetrokken en zijn rol vervolgens beperkt zou zijn gebleven tot chauffeur. Dat zou dan medeplichtigheid opleveren, een lichtere vorm van betrokkenheid dan medeplegen. Ook is geklaagd over het door het hof verworpen beroep op psychische overmacht.

Advies AG

De AG is van oordeel dat deze cassatieklachten niet slagen.

Medeplegen

Het hof heeft overwogen dat de rol van de verdachte niet beperkt is gebleven tot die van chauffeur. Gelet op de bijdragen die hij ook voorafgaand aan en na de moord heeft geleverd, heeft het hof het medeplegen van de moord bewezen verklaard. Hoewel de gedragingen van de verdachte [volgens de AG] afzonderlijk en op zichzelf beschouwd kunnen raken aan medeplichtigheid, ligt in de overwegingen van het hof het oordeel besloten dat de gedragingen tezamen geen andere conclusie toelaten dan dat de bijdrage van de verdachte van dusdanig gewicht is geweest dat de samenwerking tussen hem en de schutter en de opdrachtgever als nauw en bewust moet worden gezien.

Dit oordeel van het hof vindt de AG niet onbegrijpelijk, juridisch juist en ook toereikend gemotiveerd. Volgens de AG heeft het hof, gelet op de vaste rechtspraak van de Hoge Raad, bij de beoordeling van de gedragingen van de verdachte de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte in acht genomen. De omstandigheid dat de verdachte zich als schutter heeft teruggetrokken levert geen contra-indicatie voor medeplegen op. De verdachte heeft desondanks een kernrol gehad bij de uitvoering van de moord, namelijk door de wapens te regelen en te testen, de (beoogde) schutter(s) te vervoeren, de plaats van de moord met de schutter te verkennen, de schutter van belangrijke informatie te voorzien en de vluchtauto te besturen.

Psychische overmacht

De andere cassatieklacht slaagt volgens de AG ook niet. Verdachte heeft gesteld dat hij onder zodanige hoge druk of dreiging stond dat hij niet anders kon handelen dan hij deed. De AG is van oordeel dat het hof bij de verwerping van dit verweer het juiste juridische kader heeft toegepast. Ook heeft het hof volgens de AG kunnen oordelen dat van ‘zeer prangende’ omstandigheden niet is gebleken, nu de verdachte tijd heeft gehad om tot een andere oplossing te komen.

Cassatieklachten in de andere twee zaken

Ook de cassatieklachten in de zaken van de twee andere verdachten leiden volgens de AG niet tot vernietiging van hun veroordelingen.

Slotsom

De AG adviseert de Hoge Raad dan ook de veroordelingen en de opgelegde straffen in de zaken tegen alle drie verdachten in stand te laten.