Zonnige herfst met warme start en koude afsluiting

De herfst van 2026 was met 438 zonuren tegen 361 uur normaal ruim een vijfde zonniger dan gebruikelijk. Na een zeer warme september en een zachte oktober volgde een koude november, waardoor de gemiddelde herfsttemperatuur met 11,0 graden in De Bilt dicht bij de normale 11,2 graden uitkwam.

Ondanks de iets lagere temperatuur dan normaal staat deze herfst op een gedeelde 24e plaats in de lijst van warmste herfstseizoenen sinds 1901. Gemiddeld over het land viel 237 mm neerslag tegen 253 mm normaal.

Grote temperatuurverschillen tussen de maanden

September was met 16,7 graden tegen 15,0 graden normaal de op vijf na warmste september sinds 1901. Ook oktober verliep met 12,1 graden tegen 11,3 graden normaal zacht. Halverwege oktober was de herfst nog gedeeld de op twee na warmste ooit. November haalde met gemiddeld 4,1 graden tegen 7,2 graden normaal het seizoensgemiddelde flink omlaag.

De hoogste temperatuur van het herfstseizoen werd op 7 september gemeten in Ell met 30,4 graden. In De Bilt werd het die dag 27,3 graden. Op 29 en 30 september sneuvelden zowel de officiële als de landelijke datum-warmterecords. In Eindhoven werd het op 29 september 28,6 graden en een dag later werd dezelfde temperatuur in Twente gemeten.

Veel warme dagen en lange reeks milde dagen

In De Bilt werd het op 27 herfstdagen 20 graden of warmer, tegen 15 normaal. September telde 20 warme dagen tegen 13 normaal en oktober 7 tegen 2 normaal. Het aantal zomerse dagen kwam met 3 precies overeen met normaal.

De laatste warme dag viel op 15 oktober. Daarmee blijft het aantal warme dagen in 2026 steken op 123, het op een na hoogste aantal ooit na 2018 met 132 warme dagen.

Op 11 oktober bleef de temperatuur in De Bilt voor het eerst sinds half mei onder 15 graden. Daarmee eindigde een reeks van 147 zachte dagen, gedeeld de op twee na langste. Op 5 november volgde de eerste dag met een maximumtemperatuur onder 10 graden, na 223 milde dagen op rij.

Meeste vorstdagen sinds 1921

De eerste lokale vorst van het seizoen liet lang op zich wachten. Pas op 6 november kwam het tot lichte vorst, terwijl dat normaal rond 25 oktober gebeurt. In De Bilt daalde de temperatuur die dag naar -1,4 graden. Tot en met 26 november telde De Bilt 15 vorstdagen, tegen 5 normaal voor de hele herfst. Naar verwachting komt de eindstand uit op 17 of 18 vorstdagen. Daarmee eindigt deze herfst op een vierde of gedeelde derde plaats in de lijst van herfstseizoenen met de meeste vorstdagen.

Op 23 november kwam het in De Bilt met -5,5 graden tot de eerste officiële matige vorst van het winterseizoen, een maand eerder dan gemiddeld. In Twente daalde de temperatuur naar -7,1 graden. Op 23 november vielen ook de eerste sneeuwvlokken van het seizoen.

2026 op weg naar tweede plaats in lijst zonnigste jaren

Gemiddeld over het land scheen de zon deze herfst 438 uur tegen 361 uur normaal en dat is ongeveer 21 procent meer dan gebruikelijk. Daarmee is het de op twee na zonnigste herfst sinds 1901, na 2018 (464 uur) en 1959 (445 uur).

September kende met 170 zonuren tegen 169 normaal een gebruikelijk aantal zonuren. Oktober was met 150 uur tegen 121 uur normaal zeer zonnig. November verliep met 119 zonuren tegen 72 uur normaal eveneens zeer zonnig. Maastricht was met 475 zonuren het zonnigste meetstation van de herfst. In Nieuw-Beerta scheen de zon met 385 uur het minst.

Tot en met 26 november scheen de zon dit jaar al 2078 uur, goed voor een vijfde plaats op de jaarranglijst. Als december een normaal aantal zonuren haalt, eindigt 2026 waarschijnlijk met 2151 zonuren op de tweede plaats.

Droge september en november, natte oktober

September was met 67 mm neerslag tegen 77 mm normaal aan de droge kant. Oktober verliep met 111 mm tegen 89 mm normaal juist nat. In november viel 59 mm tegen 88 mm normaal.

Eerste storm van het jaar

Storm Austen zorgde op 23 oktober met windkracht 8 en windstoten tot ongeveer 90 kilometer per uur op veel plaatsen voor omgewaaide bomen. Twee dagen later volgde met Boelo de eerste officiële storm van 2026. Op Vlieland werd een uurgemiddelde windkracht 9 gemeten en in IJmuiden kwam de zwaarste windstoot uit op 115 kilometer per uur. Bomen kwamen op het spoor en op auto's terecht en KLM schrapte 149 vluchten.

Neerslagtekort blijft groot

Ondanks de regen in oktober en november eindigde de herfst met een landelijk gemiddeld neerslagtekort van 150 mm. Half augustus bedroeg het tekort nog 309 mm en eind september 265 mm. Normaal is er halverwege november vrijwel geen neerslagtekort meer.