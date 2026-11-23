Eerste sneeuwvlokken van het winterseizoen zijn gevallen

De eerste sneeuwvlokken van het seizoen zijn vandaag gezien. 'In de buurt van Eindhoven sneeuwt de mist uit en in het noorden trekken maandagavond winterse buien over met kans op natte sneeuw', zo meldt Weeronline vandaag.

Bevriezing natte weggedeelten

'Er is daarbij kans op bevriezing van natte wegen. De eerste vlokken vallen op een normaal moment in het jaar, want de eerste winterse neerslag valt meestal in de tweede helft van november', aldus Weeronline.

Wit landschap

Vorig jaar vielen de eerste sneeuwvlokken op 17 november, in de Zuid-Limburgse plaatsen Vaals en Vijlen. In 2024 sneeuwde het op 19 november voor het eerst. De sneeuw bleef toen ook even liggen in Drenthe en het zuiden van Groningen, en dat gaf meteen het eerste witte landschap van het seizoen.

Meestal in november

De eerste sneeuw valt bijna altijd in november. In 2023 sneeuwde het op de avond van 25 november in het zuiden van Limburg. In 2022 vielen de eerste vlokken op de avond van 18 november in Groningen en Drenthe. In 2021 werd op 26 november natte sneeuw gezien in het midden en oosten van het land. Ook in 2019 (18 november), 2018 (20 november) en 2017 (25 november) viel de eerste sneeuw in de tweede helft van november. In 2016 kwam die al op 8 november, en in 2015 zelfs op 14 oktober.

In 2020 pas aan het eind van het jaar

Het kan ook veel later. In het winterseizoen 2020-2021 vielen de eerste sneeuwvlokken pas tussen kerst en oud en nieuw, op 29 december.

Minder sneeuwdagen

Het aantal dagen met sneeuw is de afgelopen decennia flink gedaald. In De Bilt waren dat er gemiddeld 44 per jaar in de periode 1951-1980. In 1971-2000 waren het er nog 25, en in 1996-2025 nog 18. In het oosten en noordoosten van het land sneeuwt het gemiddeld op 22 tot 25 dagen per jaar, in Zeeland op ongeveer 12. Een sneeuwdag is elke dag waarop sneeuwvlokken worden gezien, ook als er niets blijft liggen.

Uitsneeuwende mist

Bij temperaturen ruim onder het vriespunt kan mist ‘uitsneeuwen’. Dit gebeurt als een gedeelte van de mistdruppels bevriest. De kleine ijskristalletjes die dan ontstaan zullen vervolgens groeien ten koste van de mistdruppels die verdampen. Als het ijskristalletje groot (zwaar) genoeg is zal het als motsneeuw vallen. In de buurt van industrie gebeurt dit sneller, doordat daar extra deeltjes in de lucht zweven waarop het vocht zich kan afzetten.