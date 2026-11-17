Zeven aanhoudingen waaronder één in PI Vught in groot onderzoek naar drugshandel

Dinsdag 17 november zijn in een opsporingsonderzoek van politie Oost-Nederland naar georganiseerde criminaliteit en drugshandel, zeven mannen aangehouden. 'Daarnaast worden in totaal twaalf locaties doorzocht', zo meldt de politie vandaag.

Gedetineerde (28) in PI Vught aangehouden

'De aanhoudingen zijn verricht door leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) in Siebengewald, Weert, Giessen, Malden, Nijmegen en Essen (Duitsland). In ditzelfde onderzoek is vandaag in de PI in Vught een 28-jarige man aangehouden. Aansluitend vinden er doorzoekingen plaats in Essen (D), Mook, Siebengewald, Thorn, Eindhoven, Heumen, Malden, Bemmel, Lent en op meerdere locaties in Nijmegen', aldus de politie.

Doorzoekingen

Hoeveel tijd de doorzoekingen vragen is nog onbekend. Hierbij wordt gezocht naar waardevolle bezittingen en verboden zaken. Met name waardevolle bezittingen kunnen op een later moment wellicht een rol spelen in het ontnemen van crimineel vermogen.

Volledige beperkingen

De aangehouden verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij enkel contact mogen hebben met hun advocaat en er op dit moment geen verdere informatie wordt gedeeld. Op vrijdag worden ze voorgeleid bij de rechter-commissaris.