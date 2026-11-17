Auto uit België importeren: wanneer verdwijnt het prijsvoordeel?

Een SUV die in België enkele duizenden euro's goedkoper wordt aangeboden dan in Nederland, lijkt een interessante aankoop. Toch kan dat prijsverschil na de invoer behoorlijk slinken. Vooral de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) kan zwaar meewegen. Wie een Belgische auto overweegt, doet er daarom goed aan verder te kijken dan de vraagprijs. De uitvoering, leeftijd en fiscale status van het voertuig bepalen mede wat er uiteindelijk op de rekening komt.

De uitvoering bepaalt mede de importkosten

Twee auto's van hetzelfde model en bouwjaar kunnen bij invoer een verschillend belastingbedrag opleveren. Dat komt onder meer doordat de CO2-uitstoot en de datum van eerste toelating invloed hebben op de bpm-berekening. Ook de afschrijving van een gebruikte auto speelt een rol.

Neem een SUV die verkrijgbaar is met verschillende aandrijflijnen. Bij de Mercedes Benz GLC zijn op de Belgische markt bijvoorbeeld benzine-, plug-inhybride en elektrische uitvoeringen te vinden. Hoewel deze auto's tot dezelfde modelreeks behoren, kunnen hun fiscale kenmerken sterk uiteenlopen. Alleen de verkoopprijzen vergelijken geeft dus een onvolledig beeld.

Voor plug-inhybrides geldt bovendien sinds 1 januari 2025 geen afzonderlijk bpm-tarief meer. Ook daarom is een berekening per specifieke uitvoering noodzakelijk.

Bpm en btw: twee verschillende fiscale vragen

Bij de invoer van een personenauto moet doorgaans bpm worden aangegeven. Voor de berekening zijn onder meer de geregistreerde CO2-uitstoot en de toepasselijke tarieven van belang. Bij gebruikte voertuigen kan een vermindering wegens afschrijving gelden. De officiële uitleg over de bpm-berekening van de Belastingdienst helpt om de juiste uitgangspunten vast te stellen.

Daarnaast verdient de btw aandacht. Voor de btw wordt een auto bij aankoop vanuit een ander EU-land als nieuw beschouwd wanneer deze niet langer dan zes maanden geleden voor het eerst in gebruik is genomen, óf maximaal 6.000 kilometer heeft gereden. In dat geval kan Nederlandse btw verschuldigd zijn, ook wanneer de verkoper het voertuig als occasion aanbiedt.

Een auto van acht maanden oud met slechts 4.000 kilometer op de teller kan dus voor de btw nog als nieuw gelden. De fiscale beoordeling voor de bpm is niet automatisch dezelfde.

Wat kost de Nederlandse registratie?

Een Belgische auto moet bij de RDW worden aangeboden voor registratie in Nederland. Daarbij worden het voertuig en de buitenlandse documenten gecontroleerd. De originele kentekenpapieren zijn essentieel; het Europese certificaat van overeenstemming kan helpen bij het vaststellen van de technische gegevens.

Naast de RDW-kosten moet de koper rekening houden met kentekenplaten, vervoer en eventueel een APK-keuring. De RDW-controle bij import is namelijk niet automatisch een volledige APK. Ook moet de auto verzekerd zijn voordat ermee op de openbare weg wordt gereden.

Rekenvoorbeeld: wanneer is import nog voordelig?

Stel dat een gebruikte SUV in België voor 35.000 euro wordt aangeboden, terwijl een vergelijkbaar exemplaar in Nederland 39.000 euro kost. Het zichtbare prijsverschil bedraagt 4.000 euro. Dat is echter nog geen netto besparing.

Onderstaande bedragen zijn uitsluitend fictieve rekenaannames, geen offerte of officiële belastingberekening. Er wordt uitgegaan van een gebruikte auto waarvoor geen aanvullende Nederlandse btw verschuldigd is.

Kostenpost

Voorbeeldbedrag

Aankoopprijs België

€ 35.000

Veronderstelde bpm

€ 2.500

Registratie en kentekenplaten (aanname)

€ 200

Vervoer en overige kosten (aanname)

€ 350

Totale kosten

€ 38.050

Verschil met Nederlandse vraagprijs

€ 950

Van het oorspronkelijke prijsvoordeel van 4.000 euro blijft in dit voorbeeld slechts 950 euro over. Een hogere bpm of onverwachte reparatie kan dat bedrag volledig laten verdwijnen. Omgekeerd kan een lagere belasting de import aantrekkelijker maken.

Dat steeds meer automobilisten over de grens kijken, blijkt ook uit de eerder beschreven groeiende import van jonge occasions. Maar een grotere buitenlandse keuze betekent niet automatisch een financieel voordeel.

Drie controles voordat u koopt

Een betrouwbare vergelijking begint bij de gegevens van het specifieke voertuig. Controleer daarom vóór aankoop:

De fiscale gegevens: vraag de CO2-uitstoot, datum van eerste toelating en kilometerstand op en bereken de mogelijke bpm.

vraag de CO2-uitstoot, datum van eerste toelating en kilometerstand op en bereken de mogelijke bpm. De documentatie: controleer de originele registratiepapieren, onderhoudshistorie en eventuele schade. Vraag bij twijfel vooraf na of de RDW aanvullende documenten verlangt.

controleer de originele registratiepapieren, onderhoudshistorie en eventuele schade. Vraag bij twijfel vooraf na of de RDW aanvullende documenten verlangt. De totale kosten: tel belastingen, registratie, vervoer en eventuele technische werkzaamheden bij de aankoopprijs op. Vergelijk vervolgens auto's met een vergelijkbare uitvoering, kilometerstand en garantie.

Een Belgische SUV kan financieel interessant zijn, maar het voordeel moet uit de volledige berekening blijken. Wie eerst de voertuiggegevens controleert en daarna pas over de prijs onderhandelt, voorkomt dat een aantrekkelijke advertentie uiteindelijk een duurdere aankoop wordt.