Dure nieuwe auto's stuwen import van jonge occasions uit Duitsland

De import van gebruikte auto's naar Nederland blijft sterk groeien. In de eerste twee maanden van 2026 werden bijna zeventigduizend gebruikte personenauto's ingevoerd, tegen ongeveer vijftigduizend in dezelfde periode een jaar eerder, een toename van ruim veertig procent. Dat is het hoogste importniveau in vier jaar tijd. De groei hangt samen met de sterk opgelopen prijzen van nieuwe auto's, waardoor steeds meer particulieren uitwijken naar een jong gebruikte auto, vaak geïmporteerd uit het buitenland. Duitsland blijft daarbij verreweg de belangrijkste herkomst.

De achterliggende verschuiving is zichtbaar in de bredere automarkt. In 2025 werden in Nederland ruim 2,1 miljoen gebruikte auto's verkocht, een record en een stijging van bijna vier procent ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens brancheorganisaties is een nieuwe auto voor veel particulieren niet meer haalbaar, mede door hogere prijzen en rentes, waardoor de vraag verschuift naar jong gebruikte modellen. Tegelijk bleef het aantal nieuw geregistreerde personenauto's met ongeveer 388.000 historisch aan de lage kant .

Bij de auto import uit Duitsland gaat de voorkeur uit naar jonge occasions tot ongeveer vijf jaar oud. Dat is ook de categorie waarin auto's hun eerste, grootste afschrijving al achter de rug hebben. Een groot deel van de ingevoerde auto's komt uit de directe buurlanden. Ongeveer zestig procent is afkomstig uit Duitsland, gevolgd door België [4]. De ruime Duitse markt, scherpe prijzen en doorgaans goed gedocumenteerd onderhoud worden vaak genoemd als redenen voor die voorkeur.

Opvallend is de samenstelling van de import. De invoer van plug-in hybrides bereikte begin 2026 een recordniveau, met ruim twintigduizend exemplaren in twee maanden, tegen ongeveer vijfduizend in dezelfde periode van 2023 [1]. Ook de import van gewone hybrides en volledig elektrische auto's nam toe, al blijven de aantallen elektrische auto's in absolute zin nog beperkt [1].

Aan de import zitten aandachtspunten. De belasting van personenauto's en motorrijwielen vormt vaak de grootste bijkomende kostenpost, en de hoogte daarvan hangt af van factoren als leeftijd, waarde en CO2-uitstoot. Ook de controle van de buitenlandse autopapieren en de keuring bij de RDW vragen om de juiste voorbereiding. Hoe de importgroei zich verder ontwikkelt, moet de komende jaren blijken, maar de combinatie van dure nieuwe auto's en een ruim buitenlands aanbod houdt de trend voorlopig op gang.