Perseïden op komst: tot 65 vallende sterren per uur

In de nacht naar donderdag 13 augustus zijn tijdens de piek van de Perseïden zo’n 50 tot 65 meteoren per uur zichtbaar. Het beste moment om te kijken is rond 3:45 uur en vooralsnog wordt komende week weinig bewolking verwacht.

Gemiddeld één vallende ster per minuut

Tijdens de piek zijn gemiddeld ongeveer één keer per minuut vallende sterren te zien. Het beste zicht is vanaf een goed donkere plek. De maan is dit jaar nauwelijks een stoorzender, omdat die komende week weinig licht geeft. Vanaf 5:30 uur begint de zon het zicht te verstoren. Om 6:20 uur komt de zon op.

De Perseïden bestaan uit stof en kleine brokstukken die komeet Swift-Tuttle heeft achtergelaten. Ieder jaar beweegt de aarde door deze stroom van deeltjes. Wanneer de aarde door het dichtste gedeelte trekt, zijn extra veel vallende sterren te zien.

Ook rond piek veel meteoren zichtbaar

Ook in de dagen voor en na het maximum zijn relatief veel vallende sterren te zien. Drie dagen voor en na de piek ligt het aantal meteoren rond de helft van het maximum. Volgend weekend zijn daardoor eveneens vallende sterren te zien, maar is de gemiddelde wachttijd ongeveer twee keer zo lang.

Voorlopig gunstige omstandigheden

Bewolking kan het zicht op de Perseïden belemmeren. Vooralsnog wordt komende week weinig bewolking verwacht en zien de omstandigheden er gunstig uit.