PFAS aangetroffen in alle onderzochte Nederlandse moedermelk

In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zijn PFAS aangetroffen. Bij 18 procent van de monsters lag de hoeveelheid boven de gebruikte risicogrens. Dat blijkt uit onderzoek onder 1629 vrouwen dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft gepubliceerd.

Het RIVM analyseerde de moedermelk op 29 verschillende PFAS. In bijna ieder monster werden PFOS en PFOA gevonden. Vier stoffen, PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS, kwamen voor in 93 procent van de monsters. PFOS werd het vaakst en in de grootste hoeveelheden aangetroffen. Van de 29 onderzochte stoffen werden er 21 niet of nauwelijks gevonden.

De onderzoeksresultaten hebben ook betrekking op moedermelk die wordt afgekolfd en later aan een baby wordt gegeven. Consumentenplatform Volgensconsument.nl omschrijft een borstkolf als een apparaat waarmee moedermelk kan worden afgekolfd om deze later via een fles te geven.

Bij 82 procent van de monsters bleef de hoeveelheid PFAS onder de risicogrens. Onder deze grens worden volgens het RIVM geen schadelijke effecten voor het kind verwacht. Bij de overige 18 procent kunnen effecten op het lichaam niet worden uitgesloten. Een te hoge blootstelling kan bij kinderen onder meer invloed hebben op de werking van het immuunsysteem.

Het onderzoek maakt geen verbinding tussen de gemeten PFAS en het materiaal waarvan babyproducten zijn gemaakt. Bij vergelijkingen van producten voor babyvoeding kijkt Slimgetest onder meer naar veiligheid en het gebruik van BPA-vrije materialen. Dergelijke producteigenschappen zijn in het RIVM-onderzoek niet beoordeeld. De onderzoekers maten uitsluitend hoeveel PFAS al in de verzamelde moedermelk aanwezig waren.

Een overschrijding van de risicogrens betekent niet dat een baby onmiddellijk ziek wordt. Of gezondheidseffecten optreden, hangt volgens het instituut ook samen met omstandigheden zoals erfelijkheid en leefomstandigheden.

Moedermelk is volgens Goedebaby.nl in de eerste plaats voeding voor een baby. Het RIVM benadrukt daarnaast dat moedermelk belangrijke voedingsstoffen bevat en dat sommige stoffen bijdragen aan de bescherming tegen ziekten. Het instituut en het Voedingscentrum blijven daarom adviseren om, wanneer dat mogelijk is, borstvoeding te geven, ondanks dat baby’s hierdoor PFAS kunnen binnenkrijgen.

De onderzoeksresultaten bevestigen volgens het RIVM dat de blootstelling aan PFAS verder moet worden teruggedrongen. De stoffen breken moeilijk af, maar kunnen langzaam uit het lichaam verdwijnen. Wanneer mensen minder PFAS binnenkrijgen, zal naar verwachting op termijn ook de hoeveelheid in moedermelk afnemen.

Het onderzoek maakt deel uit van een breder RIVM-programma naar de blootstelling van Nederlanders aan PFAS. Volgens het instituut blijft het belangrijk om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu, voedsel en drinkwater terechtkomen. Wanneer de totale blootstelling van mensen afneemt, zal naar verwachting ook de hoeveelheid PFAS in moedermelk dalen.