Hooikoortsklachten in zomervakantie door bijvoet

De bijvoet staat vrijwel overal en velen weten niet dat het een hooikoortsplant is en dat hij in juli en augustus bloeit. De bijvoet is de hooikoortsveroorzaker tijdens de zomervakantie en daarnaast bloeien nog andere kruiden en veroorzaakt gras nog klachten.

Het gras staat weliswaar nog in bloei, maar de pollenconcentraties zijn niet meer zo hoog als in mei en juni. Dat is goed nieuws voor wie last heeft van de graspollen, maar de volgende hooikoortsveroorzaker staat op punt van bloeien en dat is de bijvoet. Ongeveer 10 procent van de hooikoortspatiënten ervaart overlast door de bijvoet.

Hele vroege exemplaren van de bijvoet staan al een paar weken in bloei, maar deze gaven nauwelijks overlast. De komende weken neemt de overlast toe door zonnig en warm zomerweer. De bijvoet lijkt geen last te hebben van het droge weer van de laatste tijd en groeit flink. Naar verwachting duurt de bloei van de bijvoet tot begin augustus. Op wisselvallige dagen, die voorlopig niet op de planning staan, zal de overlast tijdelijk afnemen.

Na bijvoet de ambrosia

Ook daarna zijn we nog niet van de overlast af, want in de tweede helft van augustus en in september komt de ambrosia tot bloei. Bovendien veroorzaakt gras in de zomervakantie nog klachten, maar niet meer zo hevig als in mei en juni. De piek is voorbij en bovendien zorgt droogte ervoor dat het gras verdort.

Ambrosiapollen is zeer sterk allergeen wat betekent dat je al bij een lage pollenconcentratie al flinke hooikoortsklachten kunt krijgen als je er gevoelig voor bent. Alsemambrosia gaat pas echt goed groeien als de dagen weer korter worden en als de temperaturen hoog zijn. Er worden al planten aangetroffen, maar het eerste pollen wordt pas verwacht vanaf halverwege augustus.

Bron: Weeronline