Feyenoord neemt komende twee uitduels geen supporters mee

Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. 'De clubleiding heeft hiertoe besloten naar aanleiding van het veelbesproken en volslagen onacceptabele vuurwerkincident in Leeuwarden van afgelopen zondag', zo meldt de club vandaag.

'Zonder steun van eigen aanhang'

'Dit betekent dat het team van trainer Giovanni van Bronckhorst het twee keer op vreemde bodem zonder de steun van de eigen aanhang zal moeten doen', aldus Feyenoord.

Supporters SC Cambuur gewond door vuurwerk van Feyenoordfans

In en vanuit het bezoekersvak van Feyenoord werd toen massaal vuurwerk ontstoken en afgeschoten, met 7 gewonde supporters van SC Cambuur tot gevolg. De door Feyenoord zelf opgelegde sanctie betreft de uitwedstrijden tegen N.E.C. op 5 september en tegen PEC Zwolle op 13 september.

'We kunnen niet anders'

Feyenoord realiseert zich dat met deze maatregel ook de grote meerderheid aan trouwe, goedwillende uitsupporters wordt gedupeerd. ‘Dat is natuurlijk het laatste wat je wilt, maar voor ons gevoel kunnen we niet anders’, stelt algemeen directeur Robert Eenhoorn. ‘Na wat zich in Leeuwarden heeft afgespeeld, is deze maatregel op zijn plaats.’

Onderzoek loopt nog

De besluiten zijn genomen terwijl het onderzoek naar de ongeregeldheden nog loopt. Onderdeel daarvan maakt uit het samen met de KNVB, de politie en het OM trachten op te sporen van zo veel mogelijk daders. De club is hier hard mee aan de slag en verwacht dan ook binnen enkele dagen hierover nader te kunnen informeren. Supporters die via Feyenoord al een kaart hadden gekocht voor de genoemde uitwedstrijden krijgen hun geld teruggestort.