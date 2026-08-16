Mika Godts vertrekt van Ajax naar Paris Saint-Germain

Ajax en Paris Saint-Germain hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Mika Godts naar de Franse topclub. 'De 21-jarige aanvaller stond nog tot en met 30 juni 2029 onder contract bij Ajax. Ajax ontvangt van Paris Saint-Germain een transfersom die kan oplopen tot maximaal EUR 55 miljoen', zo meldt Ajax.

België

Godts (Tienen, België, 7 juni 2005) kwam in januari 2023 over van KRC Genk. In april van dat jaar maakte hij zijn officiële debuut in het eerste elftal van Ajax in de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard. In de daaropvolgende seizoenen groeide hij uit tot een vaste waarde in de A-selectie.

Uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent

In het seizoen 2025-2026 werd Godts uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van het Jaar van de Eredivisie. Ook ontving hij de Marco van Basten Trofee, nadat hij door de technische staf van Ajax eveneens was gekozen tot Talent van het Jaar. In totaal kwam de aanvaller tot 115 officiële wedstrijden voor Ajax en daarin was hij 26 keer trefzeker. Op 28 maart 2026 maakte Godts zijn debuut voor het Belgische nationale elftal in de uitwedstrijd tegen de Verenigde Staten.

'Hij heeft deze transfer verdiend'

Jordi Cruijff: “Mika is een erg goede speler met hele specifieke kwaliteiten, we gaan hem dan ook ontzettend missen. We wilden hem niet kwijt en hadden hem natuurlijk liever nog een seizoen hier gehouden. Maar als je bij Ajax zo goed presteert, dan komen clubs van dit kaliber voorbij. PSG won de afgelopen twee jaar de Champions League en is regerend landskampioen van Frankrijk. Mika krijgt dus de kans bij een absolute internationale topclub. Hij heeft deze transfer verdiend, want hij heeft Ajax enorm geholpen met zijn spel, zijn doelpunten en zijn assists. Wij hebben hem hartelijk bedankt en heel veel succes gewenst.”